Perotti y un discurso para el olvido: Ni siquiera se enteró que hay dengue en Santa Fe

Un Perotti autentico, hablando mucho y no diciendo nada, sin certezas, con muchos interrogantes y por supuesto, sin mencionar prácticamente lo que más aqueja a Santa Fe que es el dengue

Este viernes el gobernador Omar Perotti dejó inaugurado el 138 período ordinario de sesiones de la Legislatura santafesina ante una asamblea semi presencial. Sin lugar a dudas un discurso diferente al de todos sus predecesores, casi sin público ya que sólo estuvieron en el recinto los presidentes de bloques y autoridades parlamentarias y se dispusieron dos sillas extras que estuvieron destinadas al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rafael Gutiérrez, y al ministro de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Esteban Borgonovo, el único representante del gabinete provincial.

Con un mensaje reflexivo y pausado el mandatario dedicó más de una hora de su discurso –que tuvo una duración total de 90 minutos– a un informe detallado de lo que la provincia hizo ante la pandemia del Covid-19.

Perotti tuvo un tono muy conciliador, a diferencia de cuando asumió en diciembre y donde su discurso apuntó en términos muy duros contra los gobiernos del Frente Progresista y puntualmente contra el exgobernador, Miguel Lifschitz. Esta vez sólo hubo una mención a las fuerzas políticas y fue para agradecerles que se haya puesto por sobre todas las cosas la salud de los santafesinos.

En su repaso detallado sobre lo hecho desde la llegada de la pandemia al país, el gobernador valoró cada una de las acciones del gobierno nacional y el trabajo coordinado que encabezó el presidente, Alberto Fernández. También destacó la conducta de los santafesinos durante la cuarentena para ganar tiempo sin un crecimiento exponencial de casos de coronavirus, lo que permitió que la provincia sume camas críticas e insumos vitales como respiradores para estar mejor preparada para cuando llegue el pico de la enfermedad.

Dijo que se cumplió con el objetivo que habían planteado los expertos al inicio de la pandemia cuando explicaron que se iban a necesitar cuatro camas hospitalarias cada mil habitantes durante el pico y durante 14 días de internación. "Al 30 de abril la provincia ya tenía la mitad de ellas funcionando" y Perotti aseguró que se van a seguir incrementando.

El gobernador sostuvo que los pilares para enfrentar la pandemia fueron las decisiones de contar con un comité de expertos, un comité de coordinación –que integran la presidenta del Senado y el presidente de la Cámara de Diputados–, entre otros. Además, dijo que fue clave descentralizar la atención de la emergencia a través de la creación de los comité departamentales que son coordinados por los senadores.

También mencionó que eso permitió que hoy haya 278 centros de aislamiento no hospitalarios con 6.500 camas listas y 1.590 en preparación en 280 localidades. Además, aseguró que la provincia cuenta con 219 ambulancias de alta complejidad y que hay 99 en recuperación para garantizar los traslados desde cualquier punto del territorio santafesino a los centros de alta complejidad.

El discurso prácticamente no tuvo autocrítica, a pesar de que algunas fallas quedaron en evidencia. "Los momentos de búsqueda de financiamiento no son los adecuados", dijo Perotti quien reconoció que hasta el momento la provincia sólo consiguió 5.000 millones de pesos para la pandiemia cuyo préstamo fue del Nuevo Banco de Santa Fe. Aún quedan por conseguir 10.000 millones de pesos para completar el fondo que creó la Legislatura –a pedido del gobierno– para enfrentar la pandemia.

Esos recursos, que se deben salir a buscar, formaron parte del final de la discusión por la ley de Necesidad Pública que envolvió al propio gobernador y a los diputados del Frente Progresista. El proyecto fue aprobado tal como quería Perotti, pero tanto se extendió la discusión que cuando el gobernador consiguió 15.000 millones para atender la emergencia del Coronavirus y 39.000 millones de la ley de necesidad ya no hay quién esté dispuesto a prestar ese dinero. Eso muestra cómo la sociedad paga los desacuerdos y las mezquindades políticas. Ese es uno de los resultados del fracaso político.

El mandatario se mantiene en la misma línea que el Presidente y asegura que es falsa la dicotomía entre salud y economía. En las últimas semanas diferentes sectores productivos advierten sobre las dificultades que están atravesando debido a la cuarentena. La Federación de Centros Comerciales le envió una carta durísima donde aseguran estar "condenados" al cierre si esa situación no se revierte, al menos en parte, con una flexibilización.

Sobre ese punto, Perotti dijo que la provincia dispone de protocolos de seguridad e higiene para las 74 actividades exceptuadas del aislamiento y que ya fueron presentadas más de 13.000 solicitudes que involucran a 200.344 trabajadores. Pero no indicó si ese camino hacia una administración más laxa de la cuarentena se seguirá profundizando en los próximos días a pesar de que la provincia acható la curva de contagios que totalizan 243 y que en los últimos cuatro días sólo se presentó un nuevo contagio.

Por otra parte, Perotti casi no hizo mención en su discurso a la situación que atraviesa la provincia respecto al crecimiento de casos de dengue. "No estamos conformes en nuestra lucha contra el dengue. Es un desafío pendiente", se limitó a decir el gobernador sobre una enfermedad que ya tiene 3.210 contagios y que se multiplican semana a semana.

Una agenda fuera del coronavirus

En la última media hora el gobernador se separó un poco del coronavirus. Aunque no lo hizo del todo porque dijo que la pandemia evidenció los problemas de conectividad digital que tiene la provincia.

En ese sentido graficó que el 30 por ciento de los hogares santafesinos no tiene conectividad fija a internet y que sólo el 18% tiene una buena conexión. Pero, además, señaló que sólo el 28 por ciento de las escuelas tienen conexión a internet para garantizar contenidos digitales. Pero que, ademas, mejorar la conectividad en la provincia permitirá la telemedición de los 1.375.000 usuarios de la EPE. Eso redundará en una empresa más eficiente, información precisa para tomar decisiones, bajar los costos operativos y mayor control del fraude eléctrico, entre otras cosas.

Esos datos son importantes para entender lo que el gobernador expuso a continuación: que pretende que Santa Fe sea el centro de la economía del conocimiento porque "es uno de los sectores con capacidad inmediata para reactivar nuestra economía", dijo.

"Vamos a impulsar la creación de empresas de base científica y tecnológica y generar un contexto adecuado para atraer y radicar este tipo de empresas", dijo el gobernador, pero advirtió que para eso se va a necesitar "capacidad científica, inversiones, audacia empresarial y compromiso político".



También habló sobre educación y la necesidad de garantizar el acceso universal a la sala de cuatro años y que para cumplir con ese objetivo se cubrieron los 160 cargos que faltaban en todo el territorio provincial. "Actualmente el 24% de los niños no asisten a sala inicial. Por eso decidimos revertir esta situación y universalizamos la sala de 4 años, porque todos los que no terminan la primaria o la secundaria en algún momento de la vida lo pueden hacer. Pero la sala de 4 no se hace nunca más", afirmó.

Sobre seguridad, Perotti anunció el envío de tres proyectos de ley como el de Seguridad Pública para "establecer las bases jurídicas e institucionales del Sistema de Seguridad Pública provincial"; el del Sistema Policial que "promueve la adecuación a un modelo de policía moderna, profesional, democrática y con perspectiva de género"; y el de control del sistema policial "para optimizar las capacidades institucionales referidas a la investigación y sanción de las faltas disciplinarias y la investigación de actividades ilegales en que pudiera incurrir el personal policial".

Por último, el gobernador hizo una serie de promesas que no serán fáciles de cumplir. "No más ranchos en Santa Fe", enunció y dijo que pondrá en marcha un programa que coordinará con la ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, María Eugenia Bielsa. Asimismo mencionó que se acordó con el ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis, un plan para extender las redes de agua y cloacas en la provincia.

Hasta el momento, gran parte de la atención política está puesta en la atención de la pandemia y en minimizar los efectos negativos que pueda tener, sobre todo en la salud de los santafesinos. Pero ese, si bien es el más importante, no será el único desafío que deje el Covid-19. Hoy ya son muchos los santafesinos que se están preguntando por el futuro inmediato, por su trabajo y por la forma en que van a sostener a sus familias. Se deberán tener en cuenta todos los cuidados y las recomendaciones necesarias para preservar la salud de la población, pero esa es una preocupación de gran parte de los santafesinos que en los próximos días deberá empezar a tener una respuesta más concreta.









Con información de Uno Santa Fe