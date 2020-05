Maximiliano Ferraro afirmó que la liberación de los presos es "indignante"

El titular del bloque de diputados nacionales de la Coalición Cívica le pidió al gobierno nacional que "no mire para otro lado".

Uno de los temas más polémicos de estos últimos días es la liberación de los presos en el marco del COVID-19. El jueves último se llevó a cabo un cacerolazo en distintos puntos del país en contra de las prisiones domiciliarias. Maximiliano Ferraro, líder de la Coalición Cívica en la Cámara Baja, se mostró en contra de que los detenidos sean puestos en libertad.

El dirigente afirmó que es “indignante” que individuos que fueron condenados por delitos graves sean excarcelados debido al coronavirus. En un diálogo con Noticias Argentinas, el legislador le pidió, el viernes pasado, al gobierno nacional “que no mire para otro lado” y que se haga cargo de la situación. En ese sentido, aseguró que este panorama se originó por la solicitud de “libertad indiscriminada para corruptos confesos”.

El entrevistado siguió apuntando contra la gestión de Alberto Fernández y remarcó: “¿Qué esperaba el gobierno, que después de los penales no pasara nada?”. En relación sostuvo que lo que se está llevando adelante es una liberación “indiscriminada” de los reclusos, lo cual, a su entender, no sólo es “indignante” si no que también es una burla hacia las víctimas. Es por eso, que volvió a hacer hincapié en que el gobierno nacional debe responsabilizarse por este tema.

El dirigente opositor recalcó que lo que se está haciendo es pedir la liberación de internos que son “corruptos confesos” y nombró, por ejemplo, al exsecretario de Transporte de la Nación, Ricardo Jaime. El diputado afirmó que lo que se debería llevar adelante es el cumplimiento de las condiciones sanitarias en las cárceles para así garantizar los derechos de salud de los detenidos.

Por último, Ferraro enfatizó que la Coalición Cívica no se encuentra a favor de las salidas transitorias ni dentro del marco de la pandemia ni fuera de ese contexto. Para concluir, señaló que los avances institucionales que se alcanzaron durante el gobierno del expresidente, Mauricio Macri, hoy se están perdiendo. Sostuvo que eso se debe a que “altos” funcionarios tanto nacionales como provinciales avalan medidas que garantizan la “impunidad” de determinados individuos.

