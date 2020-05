Domingo Cavallo aseguró que la devaluación es inevitable y que puede llevar a un escenario de hiperinflación

El ex ministro de Economía participó de una videoconferencia organizada por Fundación Federalismo y Libertad

Luego de varios meses sin dar a conocer su visión sobre la situación económica del país, el ex ministro de Economía Domingo Cavallo opinó sobre el impacto que tendrán las medidas que tomó el Gobierno para hacer frente a la pandemia del coronavirus. “La crisis se va a agravar en los próximos meses y quizás en los próximos trimestres porque todavía no hemos visto todos los efectos económicos y sociales de la paralización virtual de un alto porcentaje de la actividad económica. No hay muchas cosas que el Gobierno pueda hacer para atenuar en lo inmediato los efectos económicos y sociales de esta crisis”, dijo durante una videoconferencia organizada por Fundación Federalismo y Libertad en la que participaron unas 200 personas.

En esa charla, Cavallo alertó sobre una “inevitable” devaluación que se dará en los próximos meses y que puede llevar a un escenario de hiperinflación. “En lo inmediato, la inflación no va a ser muy diferente a como fue en los meses anteriores a la aparición de la pandemia y la cuarentena. El problema se va a suscitar cuando comience la normalización de la economía y obviamente va a haber un gran exceso de liquidez en pesos que la gente va a tratar de transformar en bienes o en dólares. Es inevitable que el dólar libre va a estar muy alejado del oficial. Por lo tanto, va a tener que haber una devaluación que va a ser fuerte en el mercado comercial”, advirtió.

¿Qué va a pasar después de esa fuerte devaluación? El ex ministro consideró que puede ser el punto de partida de un proceso hiperinflacionario y de un buen plan de estabilización económica. “La diferencia está en si el conjunto de anuncios que haga el Gobierno respecto de cómo va a quedar organizada la economía convence a quienes tienen ahorros, mayormente en dólares, que es el momento de aplicarlos a la reconstrucción del capital de trabajo de las empresas y eventualmente de la inversión”, señaló.

Según la visión del ex funcionario, en el caso de que la fuerte devaluación se convierta en una desorganización de la economía no va a haber regreso de capitales o de aplicación de los capitales a las empresas y a la inversión, lo que va a provocar una fuga aún mayor. “Por lo tanto, es ahí donde se puede producir el fenómeno inflacionario”, indicó.

Cavallo también señaló que el régimen monetario será “inevitablemente” un régimen bimonetario. “No creo que se pueda ir de inmediato a un tipo de dolarización, como algunos pregonan, pero tampoco a un régimen de convertibilidad con tipo de cambio fijo”, dijo. Pero señaló que una opción puede ser un régimen bimonetario como el que funciona en Perú. “La estabilidad del tipo de cambio va a ser clave, pero va a tener que ser una lograda por confianza en las políticas fiscales monetaria y las reglas de juego que se anuncien hacia el futuro”, señaló.

El ex ministro coincidió con el Gobierno en que la única herramienta en la situación actual es recurrir a la emisión monetaria. “Otros países tiene más herramientas, mayor espacio fiscal para dar subsidios y paliar los efectos sociales de esta crisis. Nosotros lamentablemente tenemos muy poco espacio fiscal porque ya veníamos con una situación fiscal muy deteriorada”, apuntó.

Y señaló que más allá de la emisión monetaria no hay ninguna otra alternativa para otorgar los alivios sociales y para ayudar a que las empresas no quiebren y puedan estar preparadas para volver a funcionar. Pero recomendó al Gobierno que una forma de mejorar la situación inmediata —y más a mediano y largo y plazo— es dejar de utilizar herramientas de control e intervención directa.

“Permitir que aquellos mercados que todavía funcionan tengan precios libres tanto para los mercados de bienes y servicios como a la actividad financiera. Todo lo que es controles de precios lo único que hace es perjudicar el buen funcionamiento de los sectores que en los que todavía hay producción y pueda haber abastecimiento y respuestas a la demanda de la gente”, aseguró.

Según Cavallo, contener la inflación con controles de precios es solo una ilusión. “Lo mejor que puede hacer el Gobierno es dejar que los mercados funcionen libremente. Que la inflación va a aumentar mucho en el futuro es inevitable. En lo inmediato no va a haber un inflación muy diferente a la que venía de arrastre porque además va a estar limitada a las operaciones que se están produciendo; pero nada que signifique interferir en el funcionamiento de los mercados puede ayudar”, detalló.

Cavallo también remarcó otros errores del Gobierno, entre ellos, pretender controlar la tasa de interés. Para orientar el crédito a ciertas empresas o sectores hoy sugirió que el Estado ofrezca una garantía a los bancos y se haga cargo de la pérdida. También propuso que sea libre la tasa de interés para los ahorristas en pesos y que cubra la expectativa de desvalorización monetaria o de inflación para evitar que todos salgan a cubrirse con la compra de dólares.

“Estamos en una economía bimonetaria y vamos a seguir estando en una economía bimonetaria. Lo que hay que conseguir es que funcione bien como tal”, dijo Cavallo. Y propuso un mercado libre cambiario sencillo para la gente pueda vender y comprar dólares y que reemplace a el mercado de contado con liquidación o dólar Bolsa o el mercado paralelo.

“Lamentablemente uno sigue las declaraciones que hacen desde el presidente Alberto Fernández hasta los funcionarios y no se descubre que tengan un mente una buena organización de la economía y las ideas que puedan llevar a un buen plan de establización y crecimiento”, opinó.

Cavallo criticó la interrupción de las negociaciones de libre comercio del Mercosur, que comparó con el proteccionismo de los ’70, y el llamado “impuesto a los ricos” al que consideró como pura demagogia. En materia impositiva, recomendó desgravar importaciones por el lado de lo insumos para la producciones exportables y alentar de manera genuina el comercio internacional de la Argentina.

Con información de www.infobae.com