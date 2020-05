Peter SINGER: "Si hay más muertos por pobreza que por coronavirus, la cuarentena sería un error"

Filósofo, experto en moral aplicada, señala que la ética no puede prescindir de los hechos. Y el empobrecimiento que deviene de la cuarentena es uno de ellos.

El límite moral consiste especialmente en determinar dónde empezamos a hacer más daño que bien. Bloqueamos a la gente, lo que es en principio bueno, porque salva sus vidas. Pero en algún momento eso genera un daño económico irreversible: se crea un desempleo generalizado, lo cual es una fuente de infelicidad.

Y no solo infelicidad, sino también privaciones diversas. El problema es tratar de evaluar y comparar entre cosas muy distintas: elegir entre vidas y el daño económico; es una opción difícil, pero no imposible. Vidas salvadas en contra de la privación económica. Es una cuestión difícil, pero no completamente imposible de resolver. Para eso necesitamos saber cuál es el punto de mayor dificultad en la desaceleración de la economía.

Saber el daño real que causa. Y quizá llegaremos a la conclusión de que las muertes que estamos evitando son relativamente bajas, mientras que la dificultad económica para mucha gente es mayor. Quizás ese riesgo sea mayor que el de una pequeña cantidad de muertes, especialmente de gente muy mayor.

Este tipo de razonamiento es factible. Pero parte del problema es que todavía no tenemos la información sobre riesgos o muertes y sobre las dificultades económicas que causa la cuarentena.

Los médicos ven esencialmente el lado médico de las cosas. Se centrarán en el riesgo de que más personas mueran y enfermen. Y esa es una preocupación muy legítima.

Pero no es la única preocupación que se genera. Por eso es razonable convocar también a otros, economistas especialmente.

También sería oportuno sumar a trabajadores sociales, personas que trabajan con personas que han quedado desempleadas o personas deprimidas debido a su desempleo.

Pueden aparecer situaciones de violencia doméstica ante la pérdida del empleo. No es solo una cuestión de economistas.

Se debería contar con un grupo más amplio de expertos en el que obviamente tienen que tener mucho peso los médicos. Pero se debe equilibrar su criterio con otras consideraciones relevantes.

Sería deseable que el coronavirus nos invite a pensar más en los demás, que nos lleve a mostrar que lo que es realmente importante para nosotros es nuestra salud y bienestar, y que debemos preocuparnos por la salud y el bienestar de todos, que todos estamos juntos en esto y necesitamos tener una sociedad más igualitaria, con un buen nivel de atención médica para todos. Es de esperar que salgamos de esta crisis con una mejor brújula ética.

Fuente: Perfil