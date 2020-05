Corach: "no se puede flexibilizar y echar por tierra lo conseguido"

Ante el nuevo debate que se abre respecto a relajar la cuarentena obligatoria que fue decretada para evitar el colapso del sistema de salud frente al avance de la pandemia de coronavirus, el jefe de Gabinete y Modernización del Municipio, Marcos Corach, consideró que "la clave es evitar un exceso de confianza y una reapertura que derive en contagios masivos, trabajadores con miedo, empresas que cierren por más tiempo, es decir, retroceder". En la foto actual de Rafaela ya no hay transmisión por conglomerado por lo que crecen los pedidos -y reclamos- de empresas para que se autoricen nuevas actividades siempre bajo las nuevas formas de trabajo regidas por los protocolos.

Corach analiza los planteos de los sectores comerciales y el panorama que se viene en los próximos días.

-¿Cual es el balance del trabajo del municipio en relación a esta cuarentena?

-En estos días, como nunca, estamos viendo la importancia de contar con un Estado fuerte, presente y activo. Quedó visto que, ante la emergencia, solo ese Estado aparece como un instrumento ordenador, tranquilizador y articulador de acciones. En Rafaela hemos puesto en marcha una gran red de cuidado. Se trata de cuidar a todos, hacer que la presencia del Estado traiga algo de tranquilidad y alivio en medio de esta crisis sin precedentes. El Estado es importante para todos, eso queda hoy sin dudas en evidencia; y por eso todas las áreas del municipio están en la calle, en cada barrio, tratando de acercar soluciones, de brindar contención e información para enfrentar a la pandemia de la manera adecuada. Como dijo el intendente: Rafaela es, por su propia dinámica productiva y económica, una ciudad de riesgo, tenemos un alto porcentaje de gente que viaja e incluso son muchos los que regresaron en medio de este proceso, por eso los cuidados deben ser rigurosos. De cualquier manera nos da mucho orgullo saber que somos una ciudad que da el ejemplo; pese al mencionado riesgo, la cosa no solo no se desmadró, sino que estamos muchísimo mejor. La clave es evitar un exceso de confianza y una reapertura que derive en contagios masivos, trabajadores con miedo, empresas que cierren por más tiempo, es decir: retroceder y perder todo lo ganado hasta acá. Tenemos que ser cautos”.

-Cuando se menciona a esa red de cuidado, ¿de qué se habla?

-Como dije, estamos desplegando a todo nuestro equipo para atender la emergencia. El esfuerzo es enorme y el orgullo que sentimos por nuestra gente es más grande aún. Cuando hablamos de gran red, es porque estamos atendiendo, además de lo estrictamente sanitario, todos los efectos secundarios que la pandemia y la cuarentena traen consigo. Estamos triplicando la asistencia alimentaria a comedores y entregando una gran suma de bolsones de comida para que en los sectores más vulnerables nadie pase hambre. Estamos ocupándonos especialmente de los adultos mayores, con un programa específico para brindarles cuidado, cercanía y resolverles dificultades a aquellos que no cuenten con red de contención. Estamos también más cerca que nunca de las personas con discapacidad, acercando insumos y resolviendo situaciones. Lo mismo con nuestros médicos y personal de la salud, donde estamos trabajando para sostenerlos y acompañarlos a ellos que batallan en la primera línea. Tenemos además en acción una brigada sanitaria que recorre los barrios para perfeccionar los protocolos y medidas de prevención: un equipo multidisciplinario que capacita e informa. La tarea de esta brigada es fundamental de cara al futuro inmediato, porque cuando la cuarentena se vaya flexibilizando, la información de primera mano es fundamental para que todos puedan actuar con responsabilidad. Es para destacar también que, junto con el equipo municipal, seguimos atentos a la seguridad, haciendo controles y custodiando el cumplimiento de las disposiciones especiales que rigen por esta situación excepcional. A su vez, hemos puesto en funcionamiento también dos grandes centros de aislamiento con los que cuenta nuestra ciudad y que esperamos no tener que utilizar. También estamos cerca de los comercios y empresas, ayudando para que puedan atravesar el parate producto de esta crisis con todas las soluciones y paliativos que están a disposición, ya sean propios, como los implementados a nivel provincial o nacional”.

Fuente: La Opinión