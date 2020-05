Antes de su muerte, Goldie reveló que fue la creadora de las muletillas más famosas de Mirtha Legrand

El éxito de Mirtha Legrand es indiscutido, sus muletillas son más que reconocidas en el país pero habia alguien mas colaborando en ese éxito y se trataba de Goldie Legrand. La gemela de la conductora había aportado frases como “Como te ven te tratan, y si te ven mal, te maltratan” y la “Mesaza”.



“He contribuido poco con mi hermana. El ‘Como te ven te tratan’, ‘la mesaza’… son esas cosas que me nacen a mí y se las paso. Pero no más que eso. Ella no lo necesita, brilla con luz propia. Ella está tocado por la varita mágica. Si a ella le gustan, los saca al aire”, reveló Goldie en una entrevista en el año 2017.

Sobre Mirtha Legrand, Goldie dijo: “Es una persona muy inteligente, brillante. Ella saca a relucir cosas de ella. Y entre las dos hacemos picardías en el programa. ¿El secreto de mi hermana para ser como es? Que siempre tiene ganas de todo. Ganas de salir, de cambiarse… a veces se cambia tres veces por día. Va al teatro todas las noches, va a comer afuera. Yo a veces le digo, no Chiquita, no voy a salir. Y ella me dice: ‘Pero Goldy, mirá que la obra es buena, no dejemos de ir… ella es incansable. Esa es la palabra, ¡es incansable! Todo le interesa, tiene curiosidad por todo, bueno, por ahí ese es el secreto de la larga vida, ¿no? “.

En las últimas horas, Mirtha Legrand se pronunció por la muerte de su hermana a través de las redes: “Hermana querida, te fuiste sorpresivamente. No olvidaré tu ternura, cariño y sabiduría”, “Desde el cielo seguirás con tu amor incondicional hacia todos nosotros. Hermana, cómo te voy a extrañar, hoy no tengo consuelo”, finalizó.