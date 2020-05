¡¡Rosario va a tener mayor actividad!! y en Rafaela estamos como cuando vinimos de España

Son ocho los días consecutivos en que no se registran casos positivos en Rosario y eso acrecienta las expectativas de los rosarinos que necesitan reactivar la actividad económica y social. La prolongación de este registro positivo, podría cambiar la categoría epidemiológica de la ciudad que podría ser definida como sin circulación comunitaria.

El secretario de Salud de la Municipalidad de Rosario, Leonardo Caruana, explicó hoy que la falta de casos posibilitará la redefinición de la situación epidemiológica de la ciudad y eso permitirá avanzar en la apertura de más actividades.

Caruana adelantó que que seguramente las áreas de epidemiología provinciales le estarán planteando a Nación la redefinición de la categoría de la ciudad y también de Santa Fe ya que hoy con muy bajos los números de contagios.

“Nosotros como ciudad fuimos definidos como circulación comunitaria y hoy hace ocho días que no tenemos casos confirmados, y hace 15 que tuvimos el último caso con síntomas, eso quiere decir que puede revaluarse la definición de circulación comunitaria. Si eso ocurre, entonces posibilitará, sin exitismos, poder avanzar a otra etapa que defina nuevas actividades”, precisó en declaraciones al programa “El primero de la mañana” de LT8.

El funcionario admitió que el “panorama es alentador” aunque explicó que “eso no puede hacer bajar a un escenario de excitisimo de que ganamos, porque hay mucha población susceptible a enfermarse”.

Caruana recordó la evolución epidemiológica al analizar el primer caso con antecedentes de viaje de Inglaterra que se registró en la ciudad. “Ahora llegamos a tener ocho días sin casos confirmados, pero antes pasamos por dos o tres situaciones en las que no podíamos explicar el antecedente de contacto del caso, entonces fue definida la ciudad como de circulación comunitaria, trabajamos mucho en los adultos mayores cercanos a esas personas, a internación de casos sospechosos y aislamiento de los contactos de esas personas”, recordó.





“No tener casos nos permitió trabajar en la organización sanitaria de la ciudad, en el Heca las camas de internación están aumentada en un 50 por ciento, el centro de aislamiento de la Rural está listo, ahora también todos los trabajadores de la salud tienen su kit para el trabajo”, valoró.

Y manifestó que gracias al aislamiento, “evitamos el pico de abril, incluso puede ser que no exista el brote, que exista el contagio”, señaló para adelantar que esto permite “pensar en la próxima etapa, en la flexibilización de más actividades, este es el camino al que vamos”.

Consultado acerca de si lo peor ya pasó, Caruana no evitó admitir la incertidumbre del escenario. “Es la gran pregunta, no hay claridad o certeza de si evitamos el brote, o puede haber un brote más pequeño, o es un amesetamiento o una prolongación del número de contagio. No sabemos el comportamiento del virus, la genética, lo que sí sabemos es que cuando se cumple el aislamiento el número de casos no ha sido elevado”.

Fuente: La Capital