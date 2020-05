José Frana: "Nos estamos fundiendo"

"La economía nos está comiendo a todos. Ayuda del Estado para los pequeños comerciantes hay muy poco. Los requisitos son complicados. Se necesitan subsidios, no créditos, y no prórroga para pagar las tasas" dijo Frana

José Frana, titular de la Comisión de Comercio del Centro Comercial habló con Radio ADN y se mostró muy pesimista: "Nosotros respetamos el cuidado de la salud, pero no condenemos a quienes tengan la necesidad de abrir. Desde el Centro Comercial no hay ninguna movida para salir a manifestar hoy".

"Los mecanismos del Estado están fuera de la realidad. A la luz de esta situación se refleja una disociación de la realidad de cómo funciona la economía. El gobierno no sabe qué cosas necesitan las pymes. Todo lo que se dice es un discurso para la campaña, le guste a quién le guste y se ofenda quién se ofenda". En varios momentos de la nota Frana manifiesta su impotencia ante respuestas del Estado que no aparecen o resultan inapropiadas.



"Tuvimos una videoconferencia con el Intendente Castellano sobre la posibilidad de habilitar otros rubros comerciales" señaló Frana cuando fue consultado a propósito de la ausencia de casos positivos de Covid en Rafaela. El titular de la Comisión de Comercio no pudo ser demasiado optimista, dado que - aún hecho el trámite correspondiente ante el Gobierno nacional- Rafaela no fue todavía sacada formalmente del Status de ciudad con circulación por conglomerado.