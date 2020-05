Bonino y Pascual se desmarcan de sus socios y quieren flexibilización de cuarentena

Los concejales Marta Pascual y Lalo Bonino de Cambiemos (Pro), presentaron un pedido de Informe sobre los criterios para la flexibilización del aislamiento social obligatorio y retorno a la actividad laboral que se prevé para nuestra ciudad, si se mantiene la actual condición sanitaria de la pandemia, es decir, con ausencia de infección por conglomerado y/o comunitaria. Los ediles cuestionan si es factible la toma de decisiones locales o si estas dependen exclusivamente de los niveles superiores de gobierno (provincial y/o nacional).

“Nuestra ciudad a la fecha ya no registra casos positivos de coronavirus y no hay nuevos pacientes infectados, manteniéndose esta situación, el Ministerio de Salud de la Nación debiera excluir a Rafaela de la llamada “zona roja” en relación con la pandemia de Covid-19, ya que no habría más transmisión por conglomerado”, manifestó Pascual, agregando que “el nivel de responsabilidad y respuesta favorable de la población, merece luego de más de cincuenta días de confinamiento que se brinde información y dar previsibilidad respecto de la estrategia que se prevé implementar para la flexibilización de la cuarentena y el paulatino, ordenado y planificado retorno a las actividades”.

Bonino expresó que “el grave impacto económico que genera el confinamiento está produciendo fuertes reclamos de sectores productivos de bienes y servicios que aún ven paralizada su actividad, que reclaman volver a la misma, cumpliendo estrictamente los protocolos adecuados, tal como se ha autorizado a otros sectores”.

Si bien han destacado la oportuna y rápida medida de aislamiento social decretada por el gobierno nacional para proteger la salud y adaptar el sistema sanitario a las necesidades de la Pandemia, esta situación extraordinaria genera elevados niveles de incertidumbre en la medida que se prolonga el tiempo de confinamiento, y es una preocupación real que se agrava mucho más cuando los apremios económicos se incrementan al verse impedida la actividad laboral de muchos ciudadanos.