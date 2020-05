Filtran un posible chat que confirmaría el embarazo de la China Suárez

El rumor de embarazo de la China Suárez está vigente hace varios meses y hasta el momento, no había habido ningún indicio de que efectivamente esté embarazada.

Sin embargo, durante el programa Confrontados, que se emite por El Nueve, se dio a conocer un posible chat de Instagram que aparentemente confirmaría que la China Suárez está embarazada.

El chat en cuestión es de una conversación que la China habría mantenido con un vacunatorio donde la mamá de Rufina y Magnolia le habría solicitado a la empresa coordinar un turno para recibir las vacunas antigripal y triple bacteriana.

Según como fue planteado en el bloque de Confrontados, en el texto del chat se ve como la China indica que, al estar embarazada, necesita que la vacunación sea en su domicilio.

”Como estoy embarazada, sería ideal que pudiéramos coordinar para que vengan a casa. Aprovecharíamos además para que mi pareja se la coloque, si es posible”, dice el mensaje filtrado.

La última vez que la China se manifestó al respecto fue en febrero cuando tuvo un encuentro con Maite Peñoñori, cronista de Los ángeles de la mañana cuando le consultó sobre su posible embarazo.

”Yo no tengo nada para decir, hace un mes que dicen lo mismo y a mi nadie me pregunto. Ya lo confirmaron y debatieron los medios, yo miro todo”, contestó la China Suárez en su momento al ser interrogada por la periodista.

No obstante, no ha habido confirmación oficial de los protagonistas y tanto la actriz como Benjamín Vicuña no hicieron alusión a las últimas novedades.