“La Coneja” Baldassi pide acelerar el regreso de los vuelos de cabotaje

El ex árbitro internacional reclamó una “mesa de diálogo” para el sector y cuestionó a la ANAC por la fecha del 1º de septiembre.

El diputado nacional Héctor Baldassi (PRO Córdoba) presentó un proyecto de declaración para "consensuar el régimen de circulación" de las líneas aéreas de cabotaje a través de una "mesa de diálogo" que incluya a los ministerios de Transporte, de Turismo, la ANAC, Aerolíneas Argentinas y las líneas "low cost".

En sus fundamentos, el ex árbitro internacional cuestionó en particular la Resolución 144 de la Agencia Nacional de Aviación Civil (ANAC), que establece que recién el 1º de septiembre las aerolíneas podrán retomar los vuelos regulares, que están suspendidos desde fines de marzo a raíz del Covid-19.

Baldassi argumentó que la ANAC ya había marcado, a través de una resolución anterior, los requisitos que deben cumplir las líneas aéreas para solicitar "dispensas" a las restricciones impuestas por el Poder Ejecutivo. "Si la necesidad de solicitar las dispensas a las restricciones de circulación ya están reguladas por la normativa citada, ¿Cuáles son los argumentos fundados, por los que la Resolución Nº 144/2020 determina que a partir del 1º de septiembre las empresas de transporte aéreo podrán reprogramar sus operaciones regulares, solicitar autorizaciones para operaciones no regulares y comercializar pasajes aéreos?", planteó Baldassi.

Baldassi apuntó en particular a los fundamentos que esgrimió la ANAC para fijar esa fecha en particular. "Los argumentos para la elección de la fecha 1º de septiembre de 2020 están fundados en consideraciones arbitrarias, tales como que “Se ha entendido razonable fijar el día 1º de septiembre de 2020”; sin más".

Curiosamente, el legislador defiende en su proyecto de declaración sólo la actividad de las líneas aéreas "low cost", una definición que en la Argentina alcanza a Flybondi y JetStmart. "Esto genera múltiples y graves problemas, asociados fundamentalmente a la situación de las empresas low cost, a la continuidad de casi dos mil puestos de trabajos que representan, la conectividad lograda todos estos años y los beneficios generados a los pasajeros".

El mercado de cabotaje está liderado por Aerolíneas Argentinas y Austral, las dos empresas estatales que concentran poco más del 70% del mercado. El resto de los vuelos es realizado por las dos aerolíneas "low cost" a las que hace alusión Baldassi, pero también tallan con fuerza otras dos líneas convencionales, LATAM Argentina, con más de 2.000 empleados, y Andes, con más de 300.

Lo cierto es que desde comienzos de año hay desavenencias notorias entre el Gobierno y las low cost en particular. A comienzo de marzo, JetSmart debió renovar de apuro el alquiler de un avión de la ex Norwegian Argentina, filial que había adquirido pocas semanas después de las PASO de agosto, pese a que había solicitado al Gobierno el reemplazo de aquella aeronave desde enero. La respuesta, desde el Ministerio de Transporte, fue que la compra de Norwegian Argentina todavía no había sido aprobada por la actual administración y que debía ser analizada.

El mes pasado, ya en plena pandemia, una comisión técnica del Organismo Regulador de los Aeropuertos (ORSNA) emitió un dictamen favorable al pedido de la concesionaria Aeropuertos Argentina 2000 de cerrar de clausuar de manera "permanente" los vuelos de pasajeros desde el aeropuerto de El Palomar. Se trata, precisamente, de la aeroestación donde tienen su base tanto Flybondi como JetSmart.

Frente al escándalo que generó la movida de AA2000 y el ORSNA (en particular, por los reclamos que por vía privada hicieron llegar gobernadores beneficiarios de los vuelos "low cost" al Poder Ejecutivo), el Gobierno dio marcha atrás con la decisión y anunció la convocatoria "amplia" a empresas y provincias para discutir el futuro de El Palomar. Eso fue hace dos semanas. "Seguimos sin convocatoria de ORSNA para lo del posible cierre de El Palomar", dijeron anoche en una de las "low cost".

