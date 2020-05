“Cuando se plantea un formato rígido, hay más posibilidades de que eso se quiebre”

El ex ministro del Interior de Mauricio Macri integra un espacio que se diferencia del “ala dura” macrista. Advierte que si no hay flexibilidad, la oposición puede “quebrarse”.

Rogelio Frigerio transcurre la cuarentena con su familia en Villa Paranacito, en el sitio al que llegó su abuelo hace más de 70 años cuando únicamente se accedía en barco. El ex ministro del Interior mantenía un bajo perfil público hasta que su nombre reapareció en escena cuando un grupo de diputados referenciados en él, Emilio Monzó -su socio en una consultora que pusieron en marcha este año- y Martín Lousteau se despegaron del ala dura de la oposición y empujaron un acuerdo para sesionar.

“Juntos por el Cambio tiene que definir con mayor precisión qué tipo de oposición quiere ser. Creo que tiene que ser una oposición constructiva, que garantice gobernabilidad y también muy firme para defender la democracia y la república”, dice sobre la discusión interna, a la vez que pide “respetar los matices y las distintas historias partidarias” como condición para mantener la unidad y una conducción “mucho más horizontal y colegiada” que en la etapa de gobierno de Mauricio Macri.

-¿Si eso no ocurre hay posibilidad de ruptura?

-En la medida que podamos lograr esa flexibilidad la unidad de la oposición va a ser una realidad. Si pretendemos la homogeneidad absoluta, vamos a poner en peligro la unidad. En general, cuando se plantea un formato muy rígido, hay más probabilidades de que eso se quiebre. Dentro del espíritu y los valores que representamos, hay matices que si uno intenta suprimirlos atenta contra la unidad que hay que defender.

-El grupo de diputados que pidió la sesión fue cuestionado por dividir a la oposición. ¿Es posible un desprendimiento en el interbloque?

-No debería ocurrir. Así como siempre hice un llamado a la unión nacional, siempre creí que los problemas de la Argentina son demasiados complejos para que los resuelva un solo espacio político, creo en este momento en la unidad de la oposición. Las vanidades personales y los enfrentamientos estériles no corresponden a nivel nacional y mucho menos en Juntos por el Cambio.

-¿Cuál es su mirada sobre la crisis y las decisiones de Alberto Fernández?

-Estamos frente a una de las crisis globales más dramáticas de nuestra historia. La reacción de las autoridades en términos de salud pública fue acertada, la convocatoria a un comité de expertos y a todo el arco opositor para discutir y acompañar las medidas era lo que había que hacer. Creo sin embargo que no hubo una respuesta equivalente para el otro gran problema, que es la crisis económica.

-¿En qué consiste su pedido de convocatoria al Presidente?

-En el plano de la economía creo que hay que hacer lo mismo que en el plano de la salud. Una convocatoria a expertos y un llamado a la oposición para que de manera conjunta se analicen y propongan medidas para amortiguar el peso de esta crisis. No es un tema fácil, probablemente ningún espacio por sí solo tenga una respuesta y muchas cabezas piensan más que una.

-¿Qué propondría si el Presidente convoca?

-Hay que dar respuesta a la enorme incertidumbre en los que generan empleo, las empresas, pymes y monotributistas que hace dos meses han dejado de producir y de vender. Cada empresa que caiga va a restar energía en la recuperación. Por supuesto que Argentina tiene menos instrumentos que otros países porque esta pandemia nos encuentra con problemas económicos que son previos. Un Estado quebrado, un país sin acceso al crédito y con altos niveles de inflación.

-Con Monzó y otros dirigentes expresa una posición moderada, con críticas a los extremos de la llamada grieta, ¿hay lugar para ese espacio que en los últimos años diluyó la polarización?

-La gente está pidiendo la construcción de un espacio político que piense a futuro soluciones para los problemas de siempre. Sé que no es fácil, que décadas de enfrentamientos, revanchismo, injusticias sociales y violencia justifica para muchos el odio hacia el que está en la vereda de enfrente. Pero así como otros pueblos pudieron superar cuestiones aún más dramáticas creo que no sólo es posible sino absolutamente necesario. Mucho más en esta coyuntura.

-¿Eso incluye que algunos opositores se integren al Gobierno?

-El ejercicio de la democracia requiere del oficialismo y de la oposición, y que la oposición se mantenga unida, pero que sea colaborativa. Una cosa no quita la otra. Es una decisión muy personal. También hay que estar muy atentos a los excesos en el poder que muchas veces se dan cuando se generan estas crisis.

-Concretamente, ¿qué apoya y qué rechaza del Gobierno?

-La actitud de convocar a los líderes territoriales de la oposición me pareció una buena señal. Esa foto con Horacio (Rodríguez Larreta) y gobernadores de la oposición son las que hacen falta hoy en la Argentina. Hubo actitudes tambien criticables como la decisión totalmente desacertada de mandar a sus casas a los presos peligrosos. Profundiza los miedos y la incertidumbre. Otro tema que requiere una discusión democrática con todas las fuerzas políticas es el freno a los procesos de integración comercial de la Argentina. La reapertura en el Congreso a mi juicio se hizo esperar demasiado.

-¿Juntos por el Cambio tiene hoy un líder definido?

-Hay una reconfiguración lógica después de la derrota electoral. Hoy en día hace falta una conducción mucho más colegiada y horizontal. Los liderazgos no se imponen, se van construyendo en el tiempo. Por supuesto la figura de Macri tiene que tener un rol importante, no sólo por su condición de ex mandatario sino por haber sido el último candidato a presidente de Juntos por el Cambio. Y haber conseguido más del 40% de los votos. Pero claramente la derrota conlleva a una reconfiguración de la conducción.

-¿Hasta qué punto Macri mantiene la centralidad del espacio?

-Ya no hay una centralidad en Juntos por el Cambio. La centralidad la daba en su momento la conducción del país. Hoy no tenemos esa responsabilidad. Los liderazgos se tienen que validar nuevamente.

-¿Qué otros dirigentes pueden liderar?

-Hay muchos con volumen suficiente como para conformar esa conducción más colegiada y horizontal. Creo que todos los que tienen hoy responsabilidad en el manejo de sus territorios tienen que estar. Y tambien hay un recambio generacional que se va a ir dando de manera inexorable.

-Habló de un Estado quebrado, ¿cómo considera la “herencia” del gobierno de Macri?

-Lo que no pudimos lograr es algo a lo que hace rato la política le viene escapando: la discusión respecto a cuáles son las partidas presupuestarias que no son indispensables, las inequidades y los privilegios en el gasto público para corregir esa situación y tener los recursos necesarios y de manera sustentable para afrontar las partidas que se consideren indispensables. No haber saldado esa discusión es el origen a mi juicio de los problemas económicos que tienen que ver con el déficit fiscal, con un Estado que siempre termina gastando más de lo que recauda y con la inflación.

-¿Cuánto hace de autocrítica del gobierno anterior y en lo personal?

-El gobierno de Cambiemos tenía claridad respecto al rumbo en general: la modernización de su aparato productivo, la integración inteligente con el mundo, el fortalecimiento de las instituciones. Se subestimó la necesidad de tener el volumen político que se requiere para llevarlo adelante. Aquellos que teníamos esta visión deberíamos haber hecho más para que nuestra posición se escuchara.

-¿Cuál es su posición sobre el impuesto a las grandes fortunas?

-Estoy de acuerdo con que en una situación tan difícil y en un planeta donde se ha concentrado tanto la riqueza colaboren para salir de la crisis. Sin embargo, vamos a necesitar de mucha inversión y generación de puestos de trabajo, por lo cual creo que una actitud anti empresaria no es algo que sirva a los intereses argentinos.

-Si Argentina cae en default, ¿cuánta responsabilidad es del gobierno de Macri?

-La Argentina no está condenada a caer en el default. El porcentaje de la deuda sobre el tamaño de nuestra economía no es más grande que el de la mayoría de los países. Espero que el Gobierno tenga la capacidad y la muñeca necesaria en la negociación para que la Argentina pueda volver a ser sujeto de crédito porque va a ser necesario contar con financiamiento para salir de la crisis, tanto para el Estado en sus tres niveles como para las empresas.

