El nuevo síntoma del coronavirus que mata silenciosamente

Un nuevo factor convierte al coronavirus (Covid-19) más peligroso aún. Personal de la salud encontraron en los últimos días en pacientes infectados pero sin síntomas con la llamada “hipoxia feliz”, niveles de de oxígeno en la sangre lo suficientemente bajos como para causar inconsciencia o incluso la muerte.





En general, una persona sana tiene una saturación de oxígeno de al menos 95%. Pero los médicos informan que los pacientes que asisten a distintos hospitales en Inglaterra tienen niveles de porcentaje de oxígeno entre 80 o 70, con algunos casos drásticos por debajo del 50%, explica un artículo de portal The Guardian.

"Es intrigante ver a tanta gente entrando, cuán hipóxicos son", dijo el doctor Jonathan Bannard-Smith, consultor en cuidados críticos y anestesia en Manchester Royal Infirmary. “Estamos viendo saturaciones de oxígeno que son muy bajas y no nos damos cuenta de eso. Por lo general, no veríamos este fenómeno en la influenza o la neumonía adquirida en la comunidad. Es mucho más profundo y un ejemplo de fisiología muy anormal que se presenta ante nuestros ojos ".

El doctor Mike Charlesworth, anestesista del hospital Wythenshawe en Manchester, dijo que si bien otras afecciones pulmonares podrían causar hipoxia severa, estos pacientes normalmente parecerían extremadamente enfermos. "Con neumonía o una embolia pulmonar no estarían sentados en la cama hablando", dijo. “Simplemente no lo entendemos. No sabemos si está causando daño a los órganos que no podemos detectar. No entendemos si el cuerpo está compensando ".



Charlesworth tuvo una experiencia personal del problema mientras sufría de Covid-19 en marzo. Después de sentirse mal con tos y fiebre, pasó 48 horas en cama, durante las cuales hubo signos de que estaba hipóxico, dijo. “Estaba enviando mensajes muy extraños en mi teléfono. Estaba delirando. Mirando hacia atrás, probablemente debería haber entrado en el hospital. Estoy bastante seguro de que mis niveles de oxígeno eran bajos. Mi esposa comentó que mis labios estaban muy oscuros. Pero probablemente era hipóxico y mi cerebro probablemente no funcionaba muy bien ”.

Se recuperó después de unos días en la cama, pero él y otros son conscientes de que no todos los casos tienen resultados positivos.

Un anestesista en un hospital de Londres, que habló de forma anónima, recordó a un paciente diciendo que sentía frío. "Cuando le pusimos la sonda de estadísticas, su saturación fue del 30% en el aire", dijo.

"Obviamente pensamos que eso estaba mal, ya que generalmente los pacientes tienen paro cardíaco hipóxico". Pero cuando se tomó una muestra de sangre, su sangre era muy oscura y tenía niveles de oxígeno equivalentes a los observados en personas aclimatadas a grandes altitudes.

El paciente fue colocado con un respiradory sobrevivió durante aproximadamente una semana antes de morir. "Antendí a muchos pacientes como este", dijo el médico. "Lamentablemente, sus resultados tienden a ser malos en mi experiencia".

