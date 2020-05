Diputados de Juntos por el Cambio realizaron una videoconferencia con argentinos varados en el exterior y cuestionaron a Felipe Solá

Un grupo de diputados de Juntos por el Cambio evaluó este martes la posibilidad de presentar una denuncia penal contra el canciller Felipe Solá por la situación de “abandono y falta de garantías” que ofrece el Estado ante los 24.000 argentinos que aún están varados en el exterior en medio de la pandemia del COVID-19.

El planteo se dio a lo largo de una videoconferencia que compartieron los diputados del PRO Fernando Iglesias y Waldo Wolff junto al radical Luis Petri con los argentinos varados en más de 32 países. Allí se escucharon los desgarradores testimonios de una veintena de personas que no pueden volver al país y que reiteraron quejas, denuncias y un fuerte malestar por el manejo de la Cancillería.

En este contexto el diputado Petri destacó: “Seguimos luchando para que los argentinos varados regresen cuanto antes al país” y recordó que desde el bloque de Cambiemos presentaron una denuncia al Gobierno ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la violación al derecho de retorno al país a la que están siendo sometidos los argentinos en el exterior que quieren regresar y no pueden. El Gobierno aún no respondió ante ese reclamo internacional.

En tanto, el diputado Iglesias adelantó que desde la oposición “no se descarta presentar una denuncia penal contra el canciller” por incumplimiento de funcionario público y abandono de personas.

En este sentido, el diputado Wolff dijo a Infobae que “si el canciller Solá no da las respuestas con fechas ciertas y respuestas concretas a la brevedad ante el reclamo de los argentinos varados evaluamos llevar el tema a la Justicia”. Y destacó: “Hemos sido responsables políticamente para agotar todas las instancias administrativas y políticas. No sería lo ideal llegar a una denuncia penal, pero si no dan las respuestas lo haremos, porque la gente en algunos lugares está totalmente abandonada y el Estado no dio respuestas”.

El mensaje de los legisladores de la oposición llegó tras escuchar a más de 20 argentinos en diferentes lugares del mundo durante una videoconferencia organizada por el diputado Petri.

Allí se plantearon quejas reiteradas de falta de recursos para atender a los argentinos varados en situación de vulnerabilidad, la ausencia de un cronograma de vuelos programados para repatriar compatriotas y el flagelo que sufre la mayoría ante la falta de respuesta de los consulados y embajadas argentinas en el exterior

“No puede ser que nosotros estemos pensando en buscar alimentos para alguien que está en Colombia o conseguir alojamiento para un argentino que se quedó en la calle en Japón porque esa es una función del Estado que no aparece”, dijo Elizabeth desde Londres.

Johana Díaz lleva más de 40 días varada en Alemania y relató que la Cancillería dijo que no habrá más vuelos de repatriación desde allí porque ya hubo tres vuelos. Pero aún quedan más de 150 argentinos varados en Alemania. “Es muy angustiante la respuesta que nos dan. Más angustiante es ver gente que no consigue la medicación que necesita”, dijo Johana.

Mariano habló desde Tailandia donde no tienen novedades de algún vuelo de repatriación. “De los que estamos en Asia no hay absolutamente ninguna respuesta para regresar y ya pasaron más de 30 días que la embajada no da respuesta alguna”, explicó. Mariano mencionó la posibilidad que había ofrecido la empresa Etiophian Airlines para repatriar argentinos de Asia y África. Pero dijo que el canciller Solá rechazó esa idea porque dijo que el precio era “excesivo”.

Magali Grass está varada en Andorra donde aún quedan 2.040 argentinos varados. “No tenemos idea de cuál es la decisión de ayuda que ofrece la Cancillería. Es que nos hacen llenar datos bajo la amenaza de denuncia penal si no contestamos correctamente y mucha gente no se anima a llenar”, expresó Grass sobre el esquema de asistencia financiera que ofrece el Gobierno.

También los diputados Petri, Iglesias y Wolff escucharon los reclamos que hubo hacia el Ministerio de Transporte por la falta de organización que hay para los argentinos que llegan a Ezeiza y buscan regresar a sus provincias. En muchos casos, denunciaron, las empresas de transporte les cobran por hacer paradas, los choferes no cumplen la medidas sanitarias y no hay suficientes controles. Así, el diputado Petri propuso impulsar un proyecto de ley para unificar la reglamentación de estos viajes.

Agustina Pini pidió desde Australia que se elimine el impuesto del 30% para las tarjetas de crédito y la decisión del gobierno de Australia de expulsar a quienes no tienen visado al día aunque la Cancillería argentina no les da respuestas.

En Portugal Gastón Pellin explicó que, al igual que en toda Europa, los alojamientos están saliendo más caros por la llegada del verano y aclaró un punto: “Técnicamente el Gobierno no puede decir que hay un plan de repatriación porque los únicos vuelos de repatriación fueron los de Perú o Ecuador que fueron a buscar gente en un Hércules. Pero el resto se trata de aviones de líneas aéreas que son pagos”, dijo.

Pablo está en el Reino Unido y es diabético. Recibió ayuda del Estado para comprar remedios pero ahora la embajada argentina le da a elegir entre dinero para alojamiento, comida o medicación. Pablo debió elegir por el lugar para vivir en lugar de la medicación.

También hubo reiteradas denuncias por visas vencidas en Dinamarca como la que planteó Day: “Hoy somos muchos más varados, antes éramos 130, hoy son 400. Todos queremos irnos y nadie brinda información. Estamos tramitando la extensión de visas para que no quedemos como ilegales”, explicó.

Ileana habló desde Colombia, está embarazada de cinco meses y no tiene cobertura de salud. “Somos más de 700 varados y es muy poca la ayuda que está dando la embajada donde incluso nos bloquean los llamados”, explicó esta argentina que se encuentra con su esposo varada desde hace más de dos meses.

Carolina llamó desde Canadá y aseguró que la Cancillería le dijo que hasta septiembre no podrán asegurarles un viaje de regreso. “Es todo una locura porque muchos no tenemos trabajo y estamos ante una situación desesperante”, remarcó. Las historias desgarradoras se repitieron a lo largo de casi tres horas de videoconferencia. Hacia el final el diputado Petri se despidió deseando suerte con la promesa de hacer algo por cada uno de los 24.000 argentinos que no pueden volver al país.

