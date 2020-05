Laura Fidalgo reveló que tiene dengue: “Sentís que te morís”

Mientras el mundo está en alerta por el coronavirus, hay una enfermedad que se expande rápida y silenciosamente. En nuestro país ya son más de 14.000 las personas que tienen dengue, en lo que es el peor brote de los últimos tres años. Una de ellas es Laura Fidalgo, que contó que está atravesando el día 14 de esta enfermedad, a la que calificó como algo “horrible” de la que poco se habla.

“Es horrible, por eso hay que darle mucha difusión, que es algo que falta. Se habla mucho del coronavirus. Yo estoy en el día 14 y es terrible”, comenzó diciendo la bailarina, que contó que un mosquito la picó en la pierna y el muslo hace dos semana: “Estaba tomando sol y no me había puesto repelente”.

Entrevistada en el programa “El show del problema”, Laura Fidalgo contó que un día tuvo que salir de su casa para buscar unos papeles y que, como estaba apurada, se compró una hamburguesa en medio de la calle. Como esa noche empezó a sentir náuseas, lo primero que pensó es que le había caído mal.

Pero al día siguiente empezó a sentirse peor y comenzó a tener un poco de fiebre: “Yo nunca pensé que tenía coronavirus, creí que me había caído mal la hamburguesa porque nunca como una”.

Finalmente los médicos le confirmaron a Laura Fidalgo que tiene dengue. Y describió lo mal que la pasó en estos días: “Es terrible, sentís que te morís. No tenés fuerzas para nada. Iba al baño solo porque tenía que ir pero no tenía fuerzas. No podía ni tomar agua”.

En el mismo sentido la bailarina añadió que ya perdió alrededor de 6 kilos: “No tenés fuerzas ni para comer”. Aunque también contó que, para cuidar a sus padres por la cuarentena, se fue a vivir a la casa de una familia amiga de toda la vida, por lo que “estoy súper contenida”.