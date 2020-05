La esposa de Ángel Di María recordó lo mal que la pasaron en Manchester

Jorgelina Cardoso y Ángel Di María están juntos desde hace más de 10 años. Ella lo acompaña desde que Fideo fue traspasado al Benfica, en donde se convirtió en un jugador de elite. Ni hablar de sus años en Madrid, donde el delantero consiguió 6 títulos, entre los que se encuentra la Champions League.

Después de tres años de gloria en el Merengue, Di María empezó a buscar opciones ya que cada vez tenía menos lugar en el equipo. Y fue el Manchester United, el que lo tentó para vestir su camiseta. La oferta cerraba por todos lados, menos para Jorgelina que no quería saber nada con viajar a Inglaterra.

En diálogo con ElTrece, Cardoso recordó aquellos años que prefiere olvidar.

"Yo no quería ir a Manchester porque en ese momento era amiga de Gianinna Maradona, que era la pareja del Kun Agüero, y viajamos de Madrid a su casa en Manchester a visitarlos durante unos días libres que tenía Ángel en el Real. ¡Horrible! Nos fuimos de la casa, los saludamos y cuando nos fuimos le dije 'que te compren de cualquier país, menos de Inglaterra'. ¿Y qué pasó? Al año caímos en Inglaterra, una mierda", reveló.

Indicó también que no solo Di María tenía una relación tensa con el DT, Louis Van Gaal, sino que además ella no se sentía cómoda: "Era horrible, no me gustaba nada. La gente toda blanquita, prolija. Van caminando y no sabés si te van a matar. Las minas estaban todas pintadas, estupendas, parecían de porcelana".

El horario también era un problema para la mujer del volante que nunca se acostumbró: "Yo no le decía 'por tu culpa estamos acá. Le decía: 'Amor, me quiero matar, a las dos de la tarde es de noche".

Di María dejó Real Madrid en 2014 cuando Manchester United compró su pase en 75 millones de euros, más 15 en variables. En España lo acusaron de irse por el dinero, algo que Cardoso no dudó en explicar: "Los españoles empezaron a tratarnos de 'peseteros'... Y sí, obvio, vos laburás en una empresa, viene la competencia y te dicen: 'Te pago el doble'. ¿No vas? ¿Por qué hay que ser careta? Yo quiero mantener a mis hijas", finalizó.

Fuente: tn