Santa Fe: "El lunes abrimos", cantaron los comerciantes en protesta frente a la Casa Gris

"El lunes abrimos" fue el canto de disconformidad con el diálogo que mantuvieron con los representantes del gobierno provincial.

Uno de los comerciantes que mantuvo el diálogo con las autoridades, expresó que le transmitieron que se está negociando con el gobierno nacional para que la ciudad de Santa Fe quede exceptuada del aislamiento total con puertas cerradas para los negocios.

"Están trabajando para que determinadas localidades puedan abrir con un nuevo protocolo. La misma idea es hacerlo en el Gran Santa Fe porque no hay casos de coronavirus desdes hace casi un mes. No nos pueden prometer que el lunes podamos abrir los locales. Les dijimos que no es objetivo nuestro -como grupo- presionar para que abran los locales, pero que no podemos estar en el ánimo ni en el bolsillo de cada uno de los comerciantes porque no sabemos cuál es la realidad de cada negocio", expresó.



"Ya está firmado el decreto de asistencia a través de las agencias de desarrollo a través de un determinado dinero. Y esos préstamos o créditos van a ver de qué manera los van a canalizar con los comerciantes. Se va a distribuir de acuerdo a aquellos que no han recibido la ayuda de tasa cero u otro tipo de ayuda", siguió.

En el último momento del diálogo con los periodistas fue interrumpido por varios manifestantes que gritaron: "No queremos créditos, queremos laburar". Luego, siguieron los cánticos rebeldes que advertían que la semana que viene abrirían desde las 9, autorizados o no.

El grupo de comerciantes de Santa Fe manifestaron que en las próximas horas van a presentar un Recurso de Amparo ante la justicia por entender que es incostitucional lo que se está viviendo.

"Un Estudio muy importante, quizá uno de los más importantes de la provincia está ultimando todo para hacer una presentación judicial que podría incluir una denuncia penal al Intendente y otra al Gobernador de la Provincia, el Abogado nos es de Santa Fe capital para que luego no tenga represalias, pero hace un rato nos manifestó que ya tiene todo listo para darle a nuestro problema una salida jurídica", dijo otro de los comerciantes presente en la manifestación