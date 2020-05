El protagonista de “Jesús” habló de su vida íntima y criticó a Bolsonaro

Su nombre es desconocido por la mayoría de los argentinos, pero su popularidad está creciendo fuertemente desde que este lunes se estrenó “Jesús“, la serie que lo tiene como protagonista. En las últimas horas el actor Dudú Azevedo fue entrevistado en el programa Confrontados, y se animó a hablar de todo.

“Es un placer el éxito que la novela está teniendo en Argentina. Me puso muy feliz cuando me lo enteré. Es un privilegio muy grande contar la historia de Jesús. Esta experiencia me cambió la vida”, comenzó contando el artista -de 41 años y nacido en Río de Janeiro.

Consultado acerca de cómo consiguió el papel explicó que se estuvo preparando durante dos meses, y que el proceso de selección fue muy exigente, ya que tuvo que competir contra otros 8 actores. Por este motivo quedó sorprendido cuando le informaron que había sido elegido.

Azevedo además contó que durante el año que duró la grabación de la novela aprovechó para estudiar la Biblia, e intentó encontrar su propio “Jesús interno” para así poder encarnar al personaje de una mejor manera.

A pesar de no ser religioso, el actor reveló que, durante la grabación sintió en reiteradas oportunidades una “energía” que lo acompañaba y le daba fuerzas.

Por último Azevedo señaló que intenta respetar el máximo posible la cuarentena y criticó la gestión de la pandemia por parte del presidente de Brasil Jair Bolsonaro:”Él como líder debe dar el ejemplo, la vida de las personas merece cuidado y respeto”.