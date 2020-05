Aseguran que la novia del Pocho Lavezzi (acusado de “icardiar”) estaría embarazada

Natalia Borges, la modelo brasileña y novia del Pocho Lavezzi, estaría embarazada, según reveló el periodista de espectáculos Rodrigo Lussich en Intrusos. Se trata de la mujer por la que habrían acusado de “Icardiar” al ex futbolista de 34 años, por aparentemente ser amigo de su ex pareja.

“Está embarazada la novia del Pocho Lavezzi. Será papá. Y esto será un escándalo. Un escándalo de proporciones”, lanzó Rodrigo Lussich, ante el gesto de sorpresa de los presentes en el estudio.

Picante y rápido, Jorge Rial consultó: “¿Cómo se llama la ex del Pocho Lavezzi”, a lo que le respondieron los panelistas: “Yanina Screpante”, con quien terminó su vínculo en medio de escándalos.

Y Lussich apuntó: “A partir de hoy, Yanina Screpante se llama ‘Yanina Estrellante’ porque se está estrellando”, de forma irónica, mientras mostraba las fotos de la panza de la modelo.

Vale señalar que a mediados de abril, el ex futbolista oficializó su relación con Natalia Borges a través de una postal (desde Instagram Stories) en la playa de Saint Barth, una isla del Caribe donde pasan sus días durante la cuarentena.

En esa imagen, se pudo ver a la flamante pareja disfrutando de la paradisíaca playa con el mar de fondo. Se los vio cariñosos, sin embargo, él no escribió ningún comentario en dicho posteo.

Días atrás, ni bien se supo del romance, surgieron versiones de que la modelo brasileña era ex pareja de un amigo del Pocho Lavezzi, por lo que Yanina Screpante confirmó que conocía a la joven y a su ex.

“A ella la conozco, es la ex novia de un muy amigo de Pocho, Lorenzo se llama. Él tenía en Milán uno de los mejores restaurantes y además también estaba en el fútbol. La re conozco porque estuvimos de vacaciones los cuatro juntos”, disparó Yanina, en diálogo con Lío Pecoraro.

Ante esta acusación mediática, no tardaron en tildar de “icardiada” lo que hizo el ex futbolista. Pero él salió a defenderse en las redes: “No, pero deja que hablen, ni los amigos ni la vida me eligen los demás, de mis amigos sigo siendo amigo”.