Claudio Romano es el nuevo Jefe de la Unidad Regional V de Policía

Luego del relevo del ex Jefe de Policía comisario Hernán Ferrero en horas de la tarde de ayer, asumió la Jefatura de la Unidad el comisario Claudio Romano

En la Resolución N° 0600 del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Santa Fe precisa que “el 17 de diciembre de 2019 se nombró en el cargo de Jefe de Unid Regional V (Departamento Castellanos), en la Policía de la Provincia de Santa Fe al Director de Policía Hernán Ariel Ferrero”; y que, “por nota N° 080 de fecha 3 de abril de 2020 el Jefe de Policía [Víctor Sarnaglia] solicitó dejar sin efecto dicha designación”.

En la primer nota que brindada a un medio local a pocas horas de llegar a la ciudad, Romano precisó a RADIO RAFAELA que está «muy feliz con el nuevo cargo». Aseguró que lo sorprendió la designación: «Es una orden que fue pasada el día de ayer al mediodía por el subjefe de provincia. Acatamos las órdenes y venimos a trabajar«.

“Estuve reunido ayer con la plana mayor de la Unidad Regional. Si bien, hubo una baja muy importante en los delitos estos últimos cuarenta días a partir de la pandemia y el confinamiento que se ordenó por decreto nacional, estos días que se fue flexibilizando se notó la salida de la gente y el aumento de algunos delitos”, contó.

“Empezamos a charlar sobre la cantidad de móviles, de personal, la distribución, y ver cómo podíamos reforzar con el personal que hay. A la noche hubo un par de procedimientos positivos, así que al personal lo veo con ganas de trabajar. Están trabajando muchísimas horas”, afirmó Romano.

El nuevo funcionario policial se puso “a disposición de la comunidad. La mía es una gestión de puertas abiertas, quien quiera venir a hablar conmigo no va a tener ningún problema”.

Romano contó que fue recibido por Maximiliano Postovit, secretario de Prevención en seguridad de la Municipalidad de Rafaela. Al respecto, aseguró que «fue un saludo cordial de bienvenida y me puso muy contento. Que te reciba alguien de la Municipalidad me parece extraordinario«.

Respecto a una posible reunión con el intendente Luis Castellano, dijo: «Quedamos en que íbamos a reunirnos cuando tenga la agenda más descomprimida. Quedé a disposición«. «Quiero que la gente se acerque», agregó también.



“Nosotros somos auxiliares de la Justicia, tenemos que trabajar con ellos, estamos a disposición. Creo que somos observados como siempre, pero más valorados”.

Fuente: Radio Rafaela