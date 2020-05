Patricia Bullrich a Alberto Fernández: "No pretenda que agachemos la cabeza y le digamos que sí a todo"

La ex funcionaria apuntó contra el presidente y le pidió que "no asuste a la gente".

Este miércoles, el presidente Alberto Fernández brindó una entrevista a Radio Con Vos. Entre otras cosas, el mandatario hizo alusión a la extensión del aislamiento social. En este sentido, advirtió que “salir ya de la cuarentena es llevar a la muerte a miles de argentinos”. Sobre esto se basó la exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, para usar sus redes sociales y apuntar contra el presidente.

La líder de Juntos por el Cambio tomó la declaración del presidente para publicar dos tuit en referencia a ello. La funcionaria acusó al mandatario por “asustar” a la sociedad en relación a la emergencia sanitaria. El Jefe de Estado había apuntado contra la oposición por el pedido de levantar la cuarentena, a lo que Bullrich tomó la posta, no se guardó nada y le respondió.

“Sea responsable y no asuste a la sociedad, Presidente. Salir de la cuarentena no es a todo o nada como hicieron con los presos. En vez de señalar a la oposición podríamos debatirlo en una mesa conjunta. Se lo propusimos en dos oportunidades y nos respondió con su silencio”, escribió en su cuenta y acompañó el tuit con una imagen alusiva a la frase del presidente.

Luego, la ex ministra continuó con otro tuit en el que advierte sobre la firme postura de la oposición. “Hemos acompañado la política sanitaria desde el primer día y resulta que para usted los reclamos no son de la sociedad sino de la oposición. No pretenda que agachemos la cabeza y le digamos que sí a todo. Estamos aquí para debatir y encontrar salidas en conjunto”, publicó.

No es la primera vez que Patricia Bullrich utiliza sus redes sociales para atacar al Gobierno. Días atrás, la funcionaria se entrometió en la polémica por las prisiones domiciliarias. “Esto comenzó con un discurso muy ideológico cuando Horacio Pietragalla pidió la liberación de Ricardo Jaime, luego la Comisión de la Memoria, comenzó una arenga para que salgan todos, decían los compañeros van a salir ¿Compañeros de quién? Del asesino o asesinado. El presidente debe retractarse, debe poner a estos violadores y secuestradores en la cárcel”, sostuvo aquella vez.

Con información de www.elintransigente.com