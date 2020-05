Eduardo Duhalde: “Se necesita una nueva institucionalidad”

El ex presidente nacional, Eduardo Duhalde, mantuvo una charla virtual con el piso de Intratables. Durante la transmisión del programa que conduce Fabian Doman, el ex funcionario nacional opinó sobre el impacto de la pandemia en la economía y la actividad productiva. Hasta el momento, el gobierno que lidera Alberto Fernández decidió continuar con las medidas de prevención contra el COVID-19 luego del 10 de mayo.

En primer lugar, el dirigente peronista planteó: “Veo bien al Gobierno, con equipo de infectólogos. Pero debe trabajar para luego de la pandemia, se necesita una nueva institucionalidad”. Desde su perspectiva, el Gobierno debe impulsar nuevas políticas para contener y reactivar la actividad productiva. “Le tengo desconfianza a los economistas. Nunca un Ministro de Economía, tanto Remes Lenicov o Roberto Lavagna, no quieren tener ministros de la producción”, destacó.

Por otro lado, el ex presidente hizo hincapié en la necesidad de reactivar el sistema productivo. La implementación de la cuarentena contra el coronavirus generó una profundización de la crisis económica. “Hay miedo al futuro en Argentina y creo que están equivocados. Nuestros empresarios no son peores que los europeos. Los intendentes creen que su principal función es levantar la basura, su rol más importante es la productiva”, comentó en la entrevista televisiva.

“La productividad nace en los municipios. En julio y agosto vamos a seguir con esto, el tema es qué vamos a seguir después”, señaló Eduardo Duhalde. Según el político, el rol de los líderes comunales es fundamental para combatir la pandemia y comenzar una transición hacia la reactivación económica. Algunas fuentes indican que luego del 10 de mayo, el titular del Ejecutivo implementará nuevas medidas para flexibilizar el aislamiento, especialmente en el interior del país.

El rol de la oposición

Finalmente, también opinó sobre el escenario político nacional. Al respecto señaló: “Los partidos políticos no pueden gobernar solos aún con mayoría parlamentaria. Se deben hacer grandes coaliciones. Obviamente propongo un Gobierno de Coalición. No puede ser que el Gobierno no le dé una audiencia a la Oposición”. Desde su mirada, el Frente de Todos no está considerando las propuestas de otros espacios, ni incorporando otros puntos de vista.

Con información de www.elintransigente.com