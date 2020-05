El picante “histeriqueo” entre Jimena Barón y un influencer en las redes: “Acá estoy soltero esperando”

A más de 40 días de aislamiento social obligatorio, Jimena Barón se muestra angustiada en las redes no solo por el hecho de no poder salir de su casa sino porque también por la imposibilidad de concretar una relación con algún “chongo”.

En los últimos días, en los cuales estuvo sola ya que Momo se fue a la casa de su padre, Jimena Barón contó que estaba recibiendo algunas propuestas a través de las redes pero que estaba frustrada por no poder concretar ninguna de estas citas

“¿Hace cuánto tiempo que no mmm? Lo que duró la cuarentena, claramente, porque no se puede. Tengo amables propuestas para romper la cuarentena, sí. Las agradezco, pero no se puede. Ahora, por lo que leo están todos haciendo cualquiera”, confesó.

Las redes sociales estallaron al ver que Jimena Barón escribía un comentario en el Instagram Live de un influencer llamado Uki Deane. “¿Dónde vivís, Uki?”, escribió la cantante en la red social y su comentario no pasó desapercibido para nadie.

“Estuve pensando que Uki le haría muy bien a Jimena porque ella es de Géminis y son los dos muy para arriba y encima él tiene plata y ella ya mantuvo mucho tipo. Jime, haceme caso que yo tengo ojo”, escribió una usuaria de Twitter buscando el “match” entre ellos.

“Chicas yo las leo y les hago caso”, contestó Jimena Barón en otro de los comentarios de las miles de fanáticas que quería que la cantante hable con Uki Deane. A las pocas horas, fue el mismo influencer quien hizo referencia al tema en su propia cuenta.

“Soy Uki, se ve que soy tu nuevo candidato de novio de Twitter, acá estoy soltero esperando que me contestes. Creo que nos conocimos en una red carpet hablando en inglés, ahora voy a encontrarla”, decía Uki Deane en un video que compartió en Instagram.