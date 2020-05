Martín Lousteau afirmó que el Estado argentino es "ineficiente" e "improductivo"

El ex ministro de Economía, Martín Lousteau, se pronunció acerca de la crisis actual que está viviendo la Argentina, producto del coronavirus. En una entrevista brindada al ciclo “Lanata sin filtro”, el miembro de la Cámara Alta apuntó contra el Estado y calificó al mismo como “ineficiente”. Además consideró que se caracteriza por tener un alto nivel de improductividad.

Siguiendo esa línea, aseguró que así como el presidente, Alberto Fernández, creó un grupo de sanitaristas para que lo asesoren en las cuestiones referidas a la salud, el jefe de Estado debería también conformar un comité de expertos que lo ayuden con los temas económicos. En ese sentido, remarcó que el gobierno nacional no está pensando en las consecuencias que esta pandemia ocasionará a largo plazo en la economía del país.

En relación sostuvo que la gestión actual tendría que empezar a pensar en medidas que ayuden a disminuir el déficit y que contribuyan a que la emisión de dinero ocasione el menor nivel de inflación posible. Por lo tanto, manifestó que las autoridades deberían comenzar a implementar disposiciones cuyo objetivo sea que la cuarentena impacte lo menos posible en la economía nacional.

El entrevistado explicó que para eso no puede convocarse a los economistas habituales que integran los gobiernos si no que hay que llamar a profesionales especializados en esos temas puntuales. Aseguró que esas personas son las que pueden ayudar a que el gobierno nacional no incurra en errores de gestión o de comunicación de las resoluciones. Además son los que pueden asesorar a las autoridades acerca de como implementar las medidas económicas.

Martín Losteau opinó sobre la situación de la clase media

El senador de la UCR estuvo el martes último en el ciclo “Animales Suletos” y en ese marco brindó su opinión acerca del panorama actual de la clase media argentina. Aseguró que se trata de un sector que fue “olvidado” por el gobierno nacional. En ese sentido, aseveró que los individuos de esa escala social abonan cada vez más impuestos, pero El Estado los ayuda cada vez menos. Para concluir, recalcó que la “paciencia” económica está llegando a su fin.

Con información de www.elintransigente.com