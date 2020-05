Respirador made in UNRaf, orgullo rafaelino

El prototipo desarrolado en nuestra ciudad, fue seleccionado por la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación.

La convocatoria fue a nivel nacional y tuvo la finalidad de seleccionar las iniciativas de mayor interés para la posterior formulación y financiamiento de proyectos de investigación, desarrollo e innovación orientados a mejorar la capacidad nacional de respuesta a la Pandemia en la Argentina ya sea del diagnóstico, el control, la prevención, el tratamiento, el monitoreo y/u otros aspectos relacionados con COVID-19. Así, los 26 miembros de la Comisión Ad Hoc (CAH) de expertos definieron las 64 iniciativas que pasarán a la etapa de financiamiento. Cada una podrá recibir una suma máxima en pesos equivalente a US$ 100.000.

Los criterios de evaluación fueron la adecuación del proyecto a los objetivos propuestos por la convocatoria, los plazos en los cuales se tendrían resultados, su relevancia e impacto, la metodología propuesta, su factibilidad y el grado de desarrollo científico y tecnológico involucrado. Próximamente los equipos de los proyectos seleccionados recibirán los dictámenes correspondientes y las pautas de la siguiente etapa. Siguiendo las recomendaciones de la CAH, un subconjunto de 23 propuestas seleccionadas será invitado a avanzar en un formato asociativo.

“Esto es un indicio de que la UNRaf va por el camino correcto. Fue creada para constituirse como un referente académico, científico y técnico que genere nuevas respuestas a las demandas de la comunidad, en asociación con actores del sólido entramado productivo e institucional de Rafaela y la región. Este es uno de los ejes de nuestra identidad institucional y esta es una oportunidad para consolidarnos y avanzar”, expresó el rector, Dr. Rubén Ascúa, quien a su vez destacó y agradeció el profesionalismo y el compromiso de todo el equipo que desarrolla el proyecto, coordinado por el Dr. Ing. Luis Silva quien es a su vez docente de la casa y vicedirector del Centro de Investigación y Transferencia (CIT) UNRaf-CONICET.

UNRaf Tec es el centro de investigación aplicada de esta casa de estudios creado para la inserción universitaria en el sistema social y productivo de Rafaela y la región. Tiene entre sus objetivos, diseñar y gestionar iniciativas de investigación, investigación aplicada y experimental, desarrollo e innovación. También, se propone impulsar proyectos de prototipos o pruebas piloto en diversas áreas de especialización y realizar prestaciones de servicios y transferencias tecnológicas. Desde este espacio, además se diseñaron y produjeron más de 200 mascarillas protectoras de acetato plástico y 3 módulos de aislamiento con la colaboración del CCIRR y ACDICAR que ya fueron entregados al Hospital Regional “Jaime Ferré”.

EL CICLADOR

Para apoyar el ciclo de respiración de pacientes con insuficiencia respiratoria es necesario asegurar condiciones de presión y de flujo que no son posibles manualmente. El ciclador automático le permite al médico configurar esas variables en función de las necesidades puntuales del paciente y así sostener su ciclo respiratorio. Este es un dispositivo que puede suplir algunas de las prestaciones de un respirador artificial, una opción muy valorada cuando los respiradores no son suficientes.

“Algo fundamental en un ciclador es que el circuito asegure que el aire que entra está debidamente filtrado para evitar cualquier contaminación y, sobre todo, que el virus no sea aerolizado, es decir, que se lo filtre para que no se libere al ambiente”, explicó el Dr. Luis Silva. Para garantizar que los materiales y elementos que entran en contacto directo con la persona hospitalizada –el circuito paciente- sean seguros, el equipo trabajó con elementos estándares, ya probados para ese uso. “Esto nos da la seguridad de que todos los elementos, como mangueras y válvulas, ya cuentan con una certificación de ANMAT y no generan riesgo para el paciente”, subrayó el científico de la UNRaf.

Por fuera de este “circuito paciente”, el ciclador cuenta con un circuito electromecánico que es el que permite la configuración de los parámetros por parte del médico y realiza el movimiento que comprime y expande un almacenador flexible -es una vejiga hecha de un polímero especial también llamada AMBU- del circuito paciente. De esta forma no hay interconexión entre las partes electromecánicas y las partes médicas. En el marco del proyecto, se generó también un banco de pruebas para testeo del prototipo para lo que se diseñó un circuito