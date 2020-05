"Estar o no de acuerdo es el mío", Fernando Iglesias arremetió contra Alberto Fernández

Mientras el presidente Alberto Fernández anunciaba la extensión de la cuarentena, el diputado Fernando Iglesias arremetía contra éste con una serie de publicaciones en Twitter. El jefe de Estado informó que se estirará hasta el 24 de mayo, inclusive, el aislamiento social. En la conferencia de prensa, Fernández estuvo acompañado por Horacio Rodríguez Larreta y Axel Kicillof. A pesar de la continuidad de la cuarentena, se flexibilizarán algunas actividades económicas.

“Qué maravilla el Presidente anunciando que acá se termina la discusión sobre la cuarentena sin barbijo, sin respetar la distancia social y tocando en el brazo de los que tiene al lado”, apuntó Iglesias en el primer tuit. “Haz lo que yo digo”, continuó el diputado nacional. “Peronismo“, ironizó uno de los referentes de Juntos por el Cambio. Durante toda la presentación del jefe de Estado fue analizada por el parlamentario.

“¿De acuerdo?, manda cada tres frases”, indicó en otro posteo. ¿De acuerdo?

¡No, querido, no estoy de acuerdo!”, afirmó. “No tengo porqué estarlo, no sos el profesor”, continuó el legislador de la oposición. “Sos el Presidente y decís lo que pensás y es tu derecho”, consideró Fernando Iglesias en una segunda publicación en Twitter. “Estar o no de acuerdo es el mío”, dijo en un posteo en redes sociales.

“Si uno usa barbijo (no usa) y mantiene distancia con el otro (no la guarda) el virus no se expande”, mencionó. “Si sos peronista no te contagiás; debe ser eso”, ironizó. En este contexto, agregó, en otro posteo, que “yo sigo los protocolos de todos, manda”. “Sin barbijo, sin distancia, tocándose”, amplió el diputado nacional. “Qué mamarracho que es, por favor”, sentenció. “Los dos infectólogos-maceta de atrás: sin barbijo”, dijo.

Contra los medios de comunicación

Por último, apuntó contra los medios de comunicación por las preguntas que le realizaron al mandatario nacional. “Única pregunta periodística: el corresponsal de Bloomberg”, aseguró el parlamentario. “Qué vergüenza es el periodismo argentino”, sentenció el legislador porteño. A su vez, cargó contra un medio de comunicación, por un tuit, donde reflejaba que había “tosido en el pliego del codo”.

Con información de www.elintransigente.com