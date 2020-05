Pichetto intenta competir dentro de Juntos por el Cambio, donde reclama más espacio

Voy a construir un espacio político para integrarme o para competir. No tengo dudas", manifestó el ex senador.

El ex senador y actual dirigente de Juntos por el Cambio, Miguel Ángel Pichetto, vuelve al ruedo y manifestó que está avanzando, desde el Partido Unir, en la conformación un espacio nacional con el foco puesto en las próximas elecciones, en las que confía en erigirse como uno de los protagonistas destacados de la escena nacional.

Mientras cumple la cuarentena obligatoria en su casa de Vicente López, Pichetto aseguró que sigue trabajando dentro de Juntos por el Cambio y está ideando una apuesta personal: hacer crecer a UNIR para que se convierta en un partido nacional que aporte a la construcción opositora. Este entusiasmo lo expresó en una entrevista con un medio de Viedma, una de las localidades donde Pichetto dio sus primeros pasos en la política.

Estoy haciendo videoconferencias con toda la Argentina. La campaña nacional me sirvió como base de despegue. Creo que soy uno de los tipos más conocidos después de (Mauricio) Macri, Cristina (Kirchner) y (Alberto) Fernández“, manifestó el exsenador y excandidato a vicepresidente a Mapuchito Noticias. “Tengo convocatoria de todos los medios. La campaña me sirvió, me fogueó y me dio experiencia. Visité universidades, di charlas con estudiantes, visité empresas, fábricas, barrios. Hice todo. Eso tiene que nutrir a un político”, agregó.

Su sorpresivo paso por Juntos por el Cambio hizo que muchos de sus adeptos peronistas queden afuera, es por ello que Pichetto busca conseguir un espacio más preponderante dentro de la oposición e incluir a quienes quedaron relegados. “Voy a construir un espacio político para integrarme a Juntos por el Cambio o para competir desde ese espacio. No tengo dudas. Estoy dispuesto a mantener la unidad de Juntos por el Cambio, pero no me voy a subordinar a que nos excluyan como nos hicieron en esta campaña”, dijo contundentemente.

“En el 2019 muchos de mis compañeros del peronismo no fueron incluidos en las listas. Tampoco podía pretender todo, pero en la provincia de Buenos Aires yo tenía una base muy fuerte con Alternativa Federal, en toda la zona productiva. En la tercera sección electoral me dieron un solo cargo, cuando yo tenía dirigentes como Baldomero Álvarez de Olivera, que había sido intendente de Avellaneda cuatro veces. Para ganar un territorio tener que recorrerlo y hacer política abajo”, detalló Miguel Ángel Pichetto.

En este sentido, el ex candidato a vicepresidente planteó que fue quien construyó el discurso político y le dio sentido a la propuesta de Juntos por el Cambio, según su análisis, hasta su llegada no era nítida. “Yo me animé a decir que los planes había que terminarlos. Que tenían que durar un tiempo y después la gente tenía que ir a trabajar. Creo que ayudé a la construcción del 41 por ciento de Macri y si hubiéramos trabajado con más convicción en la tercera sección electoral, creo que estábamos en el balotaje”, sostuvo demostrando la confianza que se tiene.

Con información de www.elintransigente.com