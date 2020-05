Bake Off: la torta que no le salió bien a nadie (y el jurado no quiso ni probar)

Los participantes de Bake Off se vieron superados por uno de los desafíos del día y no lograron acercarse al objetivo establecido por el jurado.

Bake Off es uno de los programas de la televisión argentina que genera más adrenalina en el vivo. En esta competencia gastronómica, los participantes se enfrentan a diferentes desafíos en los que deben demostrar su habilidades para seguir avanzando y no quedar fuera de la competencia.

Cada programa es una oportunidad para seguir en carrera, pero también una puerta para quedar fuera el juego. A lo largo de las emisiones los protagonistas no solo deben cumplir con los objetivos, sino fortalecer el carácter para seguir trabajando ante las presiones del jurado y de las cámaras.

Sin embargo, las cosas muchas veces no salen como fueron planeadas. En el primer desafío técnico de Bake Off del domingo, los pasteleros tenían que prepara una torta frutal con base de cacao, mousse de vino espumante, con frutillas, mango y corazón de maracuyá. Además, debía ser decorada con copos de chocolate blanco invertidos y frutas.

Pero la prueba fue demasiado para los participantes. No fue uno el que falló, sino todos y eso fue un golpe para el jurado que regresó con una dura devolución. Los pasteleros no solo fallaron en la estética, donde en la torta de Ángelo se encontraron con un pedazo de papel de aluminio, sino también en el sabor.

“Aluminio no como, yo”, dijo Christophe, uno de los jurados de Bake Off Argentina. “Si yo tengo un restorán, una pastelería y llega eso a la mesa de mi cliente, lo tengo que invitar”, agregó. “Era presentar torta con papel o no presentarla, así que decidí ponerle un poco de papel abajo y que por lo menos se quede arriba de la tarta”, se defendió Franco.