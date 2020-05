Una diseñadora de 71 años se volvió viral por sus abdominales

Vera Wang es una de las diseñadores más talentosas del mundo. A lo largo de su carrera ha vestido a celebridades del mundo del espectáculo como Sandra Bullock, Kim Kardashian o Mariah Carey. Debido a eso es considerada una figura de la alta costura internacional. Sin embargo, unas fotos suyas se volvieron virales en las redes sociales no por su trabajo, sino por sus abdominales. Es que la mujer está muy próxima a cumplir los 71 años y tiene un excelente estado físico.

La mujer pasa estos días de cuarentena en su casa de Florida, Estados Unidos, donde comparte a través de la redes sociales su día a día y se atreve a enviar consejos sobre cómo vivir más saludablemente y mantener un buen estado físico. Ella tiene unos marcados abdominales. También comparte a través de sus redes algunas de sus creaciones, que a pesar de tener 70 años y estar destinadas a mujeres más jóvenes, le sientan perfecto.

Luciendo un top deportivo naranja y unos shorts blancos, la diseñadora de 70 años dejó ver sus abdominales. Inmediatamente la imagen que fue compartida con sus más de 162 mil seguidores, recibió miles de gusta y cientos de comentarios en los que los usuario manifestaron no poder creer su edad. Lejos de no contestar los mensajes, Vera respondió algunos de los comentarios con humor “Trabajo, duermo, me bebo un cóctel de vodka, no tomo el sol”, escribió.