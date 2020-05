“Mi marido me propuso casamiento y al mes se arrepintió”, la confesión de Luli Fernández

La consigna del dia en Podemos Hablar era “los que lloraron por amor”, y Luli Fernández contó su historia. Casada desde hace 5 años con Cristián Cúneo Libarona, la modelo relató que lo conoció hace ocho años, cuando a su mamá la echaron del trabajo.

Por consejo de Jorge Rial, con quien se veía en esa época en Gran Hermano, fue a ver un abogado, que resultó ser el hermano de su pareja, y en un momento se hizo cargo de su caso. Así comenzó la relación, que en poco tiempo terminó en romance.

“¿Cuando lloro por amor?, Cuando el señor me propone casamiento, después de tres años de estar juntos, y al mes se me arrepiente. Literal.” contó Luli Fernández. “Hoy lo cuento relajada, pero fue todo un drama”.

Todo había comenzado muy bien: “Fue en el 2014, yo venía de cubrir el mundial en Brasil y, ni bien llegué, nos fuimos de vacaciones. Durante la cena, todo romántico, abrí el menú y adentro decía: ‘¿Te querés casar conmigo?’. Todo de cuento de princesas”, comenzó a contar Luli. “Al mes, cuando yo ya había arrancado a organizar las cosas, llegó a mi casa un día y lo veo tildado, como en modo avión. ‘¿Qué te pasa?’, le pregunté. ‘¿No me digas que te arrepentiste?'”.

Para su novio no era una decisión sencilla, porque venía de dos fracasos: “Cristian está divorciado dos veces, por eso tenía inquietudes sobre volver a casarse y se arrepintió”, relató. Pero Luli Fernández tomó el toro por las astas: “Le dije que eso, como tantas otras cosas, lo íbamos a transitar juntos, que si terminaba siendo un ‘no’, bueno… No me agarró un ataque, pero fue un mes en el que lloré por amor todos los días. Fue muy difícil, yo ya había arrancado con el vestido y otras cosas”.

Durante un mes Luli Fernández remó sola la situación, y lloró por amor: “No le contamos a la familia, porque todos ya se estaban preparando. Preferimos no decir nada y ver qué nos pasaba a nosotros, pero los días pasaban y él no me definía nada”.

Entonces pensó en algo que lo hiciera reflexionar, por sí o por no: “Se iba de viaje con su hija, que cumplía 15, y antes de que saliera le dije que estaba todo bien, pero que a su regreso me tenía que resolver el tema, que lo bancaba, pero que ya estaba. ‘Volvés del viaje con la cabeza esclarecida porque sino me voy’, fueron mis palabras”.

La jugada le salió bien: “Volvió con un anillo y me pidió casamiento de nuevo. Yo le dije que sí, que no había problema, pero que nos casábamos ya, así que fue al registro civil, sacó turno y a los 30 días nos casamos. La fiesta la hicimos cinco meses después y fue un relajo total, porque ya había pasado todo”, agregó. Y aunque el comienzo fue complicado, el amor fue más fuerte y hoy disfruta de la paz familiar junto a su hijo Indalecio.