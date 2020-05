Delfina Chaves posó en topless y al natural desde el living

Mientras pasa la cuarentena en su casa, Delfina Chaves aprovecha sus redes sociales para mantenerse en contacto con sus fans y para posar muy sexy, desplegando toda su sensualidad.

En las últimas horas la actriz que la rompió en ATAV subió una serie de fotos desde el sillón del living de su casa. En las primeras dos, en blanco y negro posó con una musculosa blanca, mientras que en la tercera apareció en topless mirando hacia la cámara.

En el epígrafe Delfina Chaves escribió, sin vueltas, cómo está pasando estas semanas encerrada. “Los pies sucios son un gran resumen de cuarentena” señaló, en referencia a cómo salieron sus pies en la primera imagen.



Su publicación se llenó de elogios de sus seguidores: “Qué belleza”, “Potraza”, “Me da ganas de volverme torta”, “Qué mujer”, “Si no me mata el coronavirus me vas a matar vos”, entre otros.

En el mismo sentido, hace unos días Delfina Chaves subió a Instagram otra foto, esta vez de hace unos meses, pero con el mismo sentido. “Esto es de Enero pero sigo igual y con 89% de humedad“, escribió al lado de la imagen en la que aparece en topless, al natural y mirando fijamente hacia la cámara.