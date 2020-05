¿No quiere cobrar horas extras Gutiérrez?

El Presidente de La Corte de Justicia de Santa Fe le respondió a los abogados , que semanas atrás le reclamaron que la justicia está parada y que la quietud se puede deber en parte a que los jueces están sentados sobre sus suculentos sueldos y lo que menos quieren es trabajar.

En Presidente del cuerpo, sin nombrarlos, le respondió, y a decir verdad, faltó que pidiera cobrar "horas extras" y que la sociedad en general sea responsable de algún tipo de hernia que pudiera tener este señor por tanto trabajo.

Una respuesta digna de alguien que no vive la realidad y que seguramente no tiene la menor idea de lo que es poder llevar adelante un Estudio Jurídico sin un sueldo fijo suculentos y abultado como el que él tiene.

Menos aún , y lo más grave, poco debe entender de la necesidad de la gente a tener acceso a la justicia, algo indispensable en todo sistema democrático de gobierno.

La realidad es que desde hace dos meses la justicia está parada y los jueces se La Corte poco hicieron para darle un impulso serio y real durante esta pandemia

LA RESPUESTA DE GUTIÉRREZ

En medio de la polémica que mantiene con los cinco Colegios de Abogados por la reducción del servicio de justicia implementado a raíz del aislamiento obligatorio dispuesto por el Gobierno nacional ante la pandemia del coronavirus, ahora la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe puso el acento en los indicadores de productividad al salir a mostrar públicamente el trabajo efectuado a través de todos sus tribunales durante la cuarentena. En el documento no hay referencia alguna a las tensiones que se mantienen con los colegios, que en su último planteo no ahorraron críticas al sistema judicial santafesino al reclamar la reactivación del servicio.

"La Corte Suprema de Santa Fe hace saber que viene adoptando diferentes medidas de acción y gobierno en orden a la búsqueda constante del justo equilibrio entre el funcionamiento del 'Servicio de Justicia' y la 'Protección de la Salud' de todos los integrantes del Poder Judicial, los operadores auxiliares de la misma, como de la comunidad toda, frente a la excepcionalidad y emergencia que deviene producida por la 'Pandemia Coronavirus - Covid 19', y que fuera regulada por las autoridades nacionales, provinciales y sanitarias respectivas", destaca en su tramo inicial. "El Alto Tribunal reitera que, desde el inicio de las medidas dispuestas por las autoridades nacionales y provinciales de carácter obligatorio y protectorio a la vez, y que son de público y notorio conocimiento, ha venido llevando a cabo sucesivos esquemas de trabajo en la constante búsqueda del delicado equilibrio que debe primar entre los bienes aludidos. Es por ello, que esta Corte Suprema de Justicia lleva a conocimiento de la ciudadanía de la provincia que, desde la Declaración del Aislamiento Preventivo y Obligatorio (ASPO), con la consabida prohibición de circulación y distanciamiento social de cumplimiento obligatorio en todo el territorio de la República Argentina, se han obtenido los resultados que devienen de las acciones y medidas adoptadas hasta el momento, y que a la vez son revisadas constantemente, producto del dinamismo que la pandemia exige en los órganos que administran el gobierno de los distintos poderes del Estado Provincial" subraya.

El máximo tribunal que preside Rafael Gutiérrez enfatiza que "a los sucesivos esquemas de trabajo establecidos desde el inicio de la declaración de la Emergencia Nacional producto de la Pandemia Coronavirus, se han dispuesto mecanismos excepcionales de interacción entre la jurisdicción y los profesionales, los que arrojan al día de la fecha, la cantidad de más de 24.000 correos electrónicos o emails recibidos por la magistratura en los más de 23 Distritos Judiciales de la geografía provincial". Como consecuencia de este intercambio, "se ingresaron más de 15.000 cargos, a la vez que se decretaron unos 20.000 escritos remitidos, y se dictaron resoluciones judiciales con el carácter jurídico de: autos más 2.680 y resoluciones más de 2.690" señala a la hora de reflejar el resultado de la labor en los tribunales.

"Ahora bien, teniendo en cuenta las resoluciones dictadas sobre las base -únicamente- de las materias habilitadas excepcionalmente por esta Corte Suprema de Justicia en sus distintos acuerdos llevados a cabo desde el inicio de la “Pandemia”, se emitieron de manera electrónica más de 3.850 órdenes de pago para profesionales, lo que representa la suma de más de 267.000.000 millones de pesos, liquidados por las entidades bancarias intervinientes, en tan sólo 45 días", sostiene en respuesta a uno de los cuestionamientos de los Colegios de Abogados.

La Corte Suprema destacó su decisión para que "más de 200 magistrados trabajen desde sus lugares de residencia o domicilios en los cuales llevan a cabo sus labores desde el inicio de la pandemia, de la misma manera que todos los secretarios de dichas unidades jurisdiccionales que suman más de 250, y desde donde pueden visualizar todos los expedientes radicados y digitalizados en sus respectivos juzgados". A partir de este esquema de trabajo a distancia de magistrados y autoridades judiciales "se han dictado y resuelto más de 6.000 sentencias que han sido puestas en conocimiento de los intervinientes en las respectivas causas". Al mismo tiempo, recuerda que "los fiscales y defensores del Poder Judicial ya contaban con este servicio previo al inicio de la emergencia".

Asimismo, remarca que se celebraron más de 1.500 audiencias en el fuero penal de la provincia de Santa Fe y de ese total, se contabilizaron 1.000 audiencias de Primera y Segunda Instancia judicial mediante el uso del sistema de conectividad “Zoom”. Además, 450 audiencias se realizaron con la presencia de jueces, partes e imputados. Para ello, es preciso destacar que el Poder Judicial de Santa Fe, amplió la cantidad de herramientas informáticas pertinentes (licencias Zoom, adquisición de notebooks, etc).

A modo de conclusión, la Corte afirmó en el documento que "todas estas cifras reflejan que el Poder Judicial de la Provincia de Santa Fe viene adoptando distintas acciones y medidas en pos de garantizar en el contexto por todos conocido, un servicio de justicia acorde a las necesidades y a la constante búsqueda del ya referido equilibrio, tratando que los sucesivos esquemas de trabajo diseñados por el Alto Cuerpo, cumplan con las expectativas y exigencias que se le demandan formalmente, frente a un dinamismo único, producto de la crisis provocada por el Covid -19".

Por último, con tono conciliador, el alto tribunal manifestó su agradecimiento a "toda la ciudadanía, profesionales auxiliares y, a su vez, a todos los integrantes del Poder Judicial que, desde el inicio de estas excepcionales medidas, no han dejado de prestar en ningún momento la colaboración que el momento de crisis demanda".

Con información de La Opinión