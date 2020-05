Sol Pérez posó con un ajustadísimo vestido y tacos altos antes de conducir el noticiero

Sol Pérez está al frente de un noticiero desde hace un mes y comparte todas las noches su look en su cuenta de Instagram.

Desde hace algunas semanas Sol Pérez está al frente del noticiero de la noche en Canal 26. Y por supuesto, fiel a su estilo, la modelo aprovecha para mostrar los looks que usa a diario a través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de 5 millones de seguidores.

Por eso este lunes la ex “chica del clima” subió tres fotos posando con un ajustado vestido beige, tacos del mismo tono y algo de maquillaje.

Su publicación sumó más de 40.000 likes en pocos minutos y se llenó de elogios de sus fans. Algunos de ellos fueron: “Mamucha”, “Estás muy linda”, “Sos preciosa”, “Te amo”, “Me encantó tu vestido”, entre otros.



Cuando comenzó a trabajar al frente del noticiero Sol Pérez recibió varias críticas a través de las redes sociales de gente que considera que no está preparada para este trabajo, por lo que decidió responderles. En una entrevista con Marina Calabró no dudó en afirmar que “parece que me estaban esperando para criticarme” y defendió su derecho a trabajar.

“Pareciera que solamente puedo sentarme, opinar y reírme pero no conducir un programa de noticias. Recibí toda esta lluvia de críticas que tienen que ver con que soy yo y no otra persona. Les molesta más eso a que si lo hago bien o lo hago mal”, expresó.