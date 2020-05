Alberto Fernández contó cuál es el principal temor de los futbolistas para volver a jugar

El presidente Alberto Fernández reiteró en las últimas horas la idea que había manifestado el fin de semana sobre la vuelta del fútbol argentino con testeos rápidos de coronavirus para los jugadores y así poder jugar partidos con la seguridad de que ningún protagonista esté infectado.

"Tenemos que ver si finalmente nosotros conseguimos algún sistema de testeo rápido, o sea que a un club le permita testear a 30 jugadores en un día y saber que no hay coronavirus entre esos 30 jugadores, tal vez podamos volver a entrenar y volver al fútbol, como está pasando ahora en España. Poder hacer un control permanente, pero para eso se necesita que haya un test rápido de coronavirus", explicó Alberto Fernández sobre su idea de que se reanuden los campeonatos en la Argentina.

Mientras el presidente insiste con la idea, en la AFA por ahora no quieren saber nada porque hay una visión estrictamente sanitarista y buscan proteger la salud de los futbolistas ante todo. Incluso, varios presidentes de clubes han dicho públicamente que no están de acuerdo en volver a jugar en el corto plazo, o al menos "hasta que no haya riesgo de contagio".

"Estuve hablando con algunas personas del fútbol porque yo no entendía muy bien por qué había tanta dificultad para jugar al fútbol. Bueno, la primera dificultad: evidentemente se podría jugar al fútbol sin espectadores porque los espectadores son el problema del fútbol. Ahora, me explicaban ayer que en el mundo del fútbol no es el temor del jugador a infectarse, sino que los jugadores de fútbol que llegan a Primera son chicos muy jóvenes, muchos viven con sus padres, que son adultos mayores, muchos no viven en las mejores condiciones, vienen de hogares pobres y el temor de los jugadores es llevar la infección a sus casas", agregó el presidente con respecto a uno de los temas que preocupa a los futbolistas.

Los infectólogos que asesoran al gobierno piden pasar el invierno y que baje la tasa de contagios para reactivar el fútbol, por lo que una fecha probable podría ser el mes de septiembre cuando se acerque la primavera yrepunten las temperaturas.

Por otra parte, la AFA y el gobierno todavía no empezaron a trabajar en un protocolo sanitario para volver a entrenar antes de la competencia. De acuerdo a cuánto dure el confinamiento, los planteles van a necesitar entre cuatro y seis semanas de pretemporada antes de reanudar los campeonatos.