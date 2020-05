Alberto Fernández anticipó que quiere revisar el funcionamiento de la Corte Suprema

"Hay toda una discusión sobre si tienen que ser más o si tienen que ser menos. Yo quiero aclarar que pienso que no debe aumentarse el número de jueces de la Corte, pero me gustaría escuchar a gente experta”, afirmó

El presidente Alberto Fernández aseguró que tiene terminado el proyecto de reforma judicial y adelantó que estaría a favor de que una comisión especial pueda discutir y “revisar” el funcionamiento y la cantidad de miembros de la Corte Suprema. "Revisar el tema judicial es ver una serie de cosas: el funcionamiento de la Corte Suprema. Hay toda una discusión sobre si tienen que ser más o si tienen que ser menos. Yo quiero aclarar que pienso que no debe aumentarse el número de jueces de la Corte, pero me gustaría escuchar a gente experta”, afirmó.

Fernández también señaló que “hubo un tiempo en la Argentina donde el gobierno tenía una mesa judicial que apretaba o acordaba con jueces para perseguir a los opositores”. Sin embargo, aclaró que “esa Justicia” hoy no existe ni tampoco se aplican métodos de presión a los magistrados.

En esa línea, reveló que el proyecto de ley para reformar la Justicia ya está terminando y será presentado cuando la pandemia permita un normal funcionamiento del Congreso. Según explicó, la reforma buscará “terminar con esos espacios cerrados que le permitía a pocas personas manejar un poder enorme”. También planteó la posibilidad de crear un Consejo Consultivo para discutir otros temas de fondo como la cantidad de miembros de la Corte Suprema, las preventivas y los recursos extraordinarios.

“Trata de ordenar el sistema, terminar con esos espacios cerrados que le permitían a pocas personas manejar un poder enorme. También revisar el funcionamiento de la Corte Suprema. Yo pienso que no debería aumentarse (el número de integrantes del máximo tribunal), pero quiero escuchar a gente experta. La Ley de Organización Judicial, la Ley de Recurso Extraordinario, que ha demostrado debilidades según mi impresión, el Consejo de la Magistratura, hay que revisar cómo funciona. Quiero que todo eso entre en un proceso de análisis. Quiero que lo analicen expertos, yo creo humildemente saber algo, así que voy a opinar”, agregó.



Al igual que el viernes a la noche, cuando anunció la extensión de la cuarentena para enfrentar el coronavirus, Alberto Fernández volvió a criticar a la oposición: “Los que nos endeudaron nos hablan ahora de cómo tenemos que manejar la economía”, sostuvo el Presidente.

“Algunos tuvieron funciones en el Gobierno. Lo conozco a Alfonso Prat Gay hace mucho tiempo. Ellos destruyeron la económica sin ningún virus. Basta con estas cosas. Detesto hablar del pasado, no me gusta hablar de la herencia y lo que me tocó en suerte. Pero el problema de la deuda fue lo que ellos armaron, con un sistema para que los dólares se fuguen con una facilidad enorme. Les pido prudencia”, aseguró Fernández en diálogo con C5N.

Y enseguida se ocupó de marcar diferencias ente el jefe de Gobierno porteño y el resto de los dirigentes de Juntos por el Cambio. “Yo sería un ingrato si dijera que Horacio Rodríguez Larreta tuvo una actitud inadecuada. Porque entendió que tenemos un problema en la ciudad y tenemos que unirnos más que nunca. No hay ningún tipo de condicionamiento. No asomó ninguna misera personal. Concentremos el esfuerzo en resolver este problema. Y lo estamos haciendo, ya tendremos tiempo para discutir nuestras diferencias”.

“Veo que hay una clase dirigente que habla con mucha liviandad. Me llaman estalinista porque les digo que se tienen que quedar en su casa”, sostuvo el mandatario. Y, en esa línea, agregó: “Cuando trabajamos con Horacio y Axel, estamos intentando cuidad a la gente, porque el principal foco es el AMBA”.



Fernández volvió a insistir sobre la idea de que no hay un dilema entre salud y economía. “Tenemos que preservar la salud y que la economía se dañe lo menos posible. Hay que salir de ese falso dilema de economía o salud. Me duele mucho cuando dicen que se va a morir más gente por la economía que por la pandemia”, afirmó.

El Presidente dijo que esperan una caída del PBI del 6%, que es menor a la caída que han tenido otros países de Europa. “En Francia cayó un 7,2%, en España un 8%, en Reino Unido un 7%. No es que si uno no hace cuarentena la economía prospera”, explicó.

“No me perdonaría que por algún dogma político yo pueda desatender a un gobernador con un signo político contrario. Es demasiado grave la situación que estamos atravesando”, sostuvo el mandatario durante la entrevista televisiva, al tiempo que apuntó contra los analistas políticos y periodistas que aseguran que se enamoró de la cuarentena. “Es un virus que no sabemos como prevenirlo. No tenemos vacuna, no tenemos remedios. No sabemos cuánto tiempo vamos a tenerlo. ¿Cómo alguien puede pensar que me puedo enamorar de eso?”, se preguntó.

Durante otra parte de la entrevista, el jefe de Estado apuntó contra la ex gobernadora María Eugenia Vidal y el ex presidente Mauricio Macri. “Había una gobernadora que hacía campaña diciendo que no iba a abrir más hospitales . Y tuvimos que salir corriendo a abrir más hospitales. Eso pasaba hace 6 meses atrás. No fue hace tanto tiempo”, indicó.



“Es muy loco lo que nos pasa. Nos dejaron la económica dada vuelta, nos dejaron una deuda atroz y ahora nos vienen a decir que hacer con la economía”, sostuvo, para luego contar que hace un tiempo volvió a hablar con el ex presidente y ratificó que tiene muchas diferencias. “Macri y yo pensamos muy distinto. Tenemos dos conceptos de la política, la sociedad y el Estado. Estamos en las antípodas”, afirmó.

En otro tramo de la entrevista, el Presidente contó que habrá una nueva asistencia a través del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y que en esta etapa habrá nuevos beneficiarios. “Fernanta Raverta (titular del ANSES) trabajó muy en estos días para ordenar las partidas. Porque en la primera versión hubo gente que quedó afuera y que no debería haber quedado afuera”, sostuvo.

En esa línea, explicó los motivos de la complicación que existe para hacer llegar las asistencias. “Sacando a los monotributistas A y B, hay un universo de gente que esta en la mas absoluta informalidad. Hay gente que no tenemos registrada de ningún modo. No reciben planes no son monotributistas. Están en una zona en la que al Estado le cuesta mucho detectarlos”, señaló.



Por otra parte, hizo referencia al valor de las tarifas y confirmó que seguirán congeladas. “En esta instancia no podemos nada. Tenemos que hacer el esfuerzo para seguir funcionando. Tenemos que hacer todos un esfuerzo y uno de esos esfuerzos es tratar de parar la escala inflacionaria, que tiene mucho de especulación y de inconsistencia”, afirmó.

Otro de los temas destacados de la entrevista fue la relación que tiene con el papa Francisco, con quien se comunicó hace pocos días. “Hablé hace 15 días. Hablo cuando necesito hablar. Me ayuda mucho hablar con él. El mundo no tienen muchos líderes morales. Es más, creo que tiene un único líder moral y es el Papa”, aseguró.

Luego, agregó: “El Papa habla con una franqueza que siempre quise que exista en la Iglesia. Yo soy un católico no practicante y siempre fui muy crítico. Porque veía una Iglesia alejada de la gente y de los pobres. Eso cambió con la llegada de Francisco”.

Fuente: Infobae