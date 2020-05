El miércoles comienza una nueva entrega de la Asistencia Alimentaria

Considerando las recomendaciones de distanciamiento y aislamiento social, la modalidad será descentralizada y según la terminación del número de documento del titular del beneficio. El horario de la entrega será de 8 a 12:30.

De ese modo, el calendario queda constituido de la siguiente manera: el miércoles 13 de mayo lo podrán retirar los documentos finalizados en 0, 1 y 2; el jueves 14, documentos finalizados en 3, 4 y 5; y el viernes 15, los documentos finalizados en 6, 7, 8 y 9.

Se continuará entregando en tres lugares distribuidos en distintos sectores de la ciudad y de acuerdo a los domicilios particulares: El Hongo del Club Ferro para los barrios situados al Oeste de la Ruta Nacional 34; la Oficina de Asistencia (Santos Vega 435) para los barrios ubicados al Este de la Ruta 34 y al Sur de bulevar Roca y avenida Santa Fe; y la Sociedad Rural para los barrios comprendidos al Este de la Ruta 34 y al Norte de bulevar Roca y avenida Santa Fe.

Recordemos que para poder acceder a este beneficio que implementa el Estado local para ayudar a las familias a paliar la compleja situación, los requisitos son: No ser beneficiario de la Tarjeta Alimentar, no tener un empleo formal y no recibir las viandas que se retiran en el comedor San Agustín (CIC, Barranquitas y 2 de Abril).

Se solicita que, para preservar las condiciones establecidas por la emergencia sanitaria, solo asista un integrante del grupo familiar, con documento nacional de identidad, y que respete el cuadrante asignado de acuerdo a su domicilio.