Patricia Bullrich explicó porque Macri no responde a las críticas del gobierno

La ex ministra de Seguridad detalló las razones por las que el ex jefe de Estado no se manifiesta públicamente.

Patricia Bullrich habló este martes acerca del ex presidente, Mauricio Macri y su vinculo actual con los medios de comunicación. En declaraciones brindadas a la radio AM 550, la ex funcionaria aseguró que la decisión de que el ex mandatario no se exponga públicamente tiene que ver con evitar que el mismo pase a ser el “punching ball” del oficialismo. Es por eso, que desde el PRO no quieren colocar al dirigente en la “primera línea de fuego”.

Siguiendo esa línea sostuvo que esa es la razón por la cual el ex jefe de Estado no responde a las críticas que recibe por parte del gobierno de Alberto Fernández. En ese sentido, aseveró que el objetivo de la gestión actual es criticar a la oposición para lograr dividirla. Manifestó que se trata de un accionar que ya ha tenido lugar en la historia política de la Argentina y por eso, los sectores opositores tienen que cuidarse.

En cuanto al papel de la oposición, la líder del Consejo Nacional del PRO consideró que por el momento, el gobierno contó con opositores tranquilos y comprensivos. Sin embargo remarcó que cuando ellos se encontraban al frente del país sufrieron piquetes, paros y la decisión de no votar determinadas leyes por parte de quienes hoy lideran la Argentina.

Sobre la crisis actual, señaló que el rol de los dirigentes opositores debe centrarse en defender a los ciudadanos y sus economías para evitar que se destruyan las familias. En relación, apuntó contra la gestión actual y resaltó que todas las medidas que, hasta ahora, planteó la oposición tuvieron como principal objetivo frenar ciertos “excesos” por parte del gobierno. Para concluir, destacó que Juntos por el Cambio quiere volver a comandar el país en el 2023.

Patricia Bullrich contra Alberto Fernández

Bullrich criticó a Alberto Fernández por las declaraciones que el presidente llevó a cabo en una entrevista en Radio Con Vos respecto a una posible salida de la cuarentena. La dirigente aseguró que el gobernante instala miedo en la población al decir que “salir del aislamiento sería llevar a la muerte a miles de argentinos”. A través de las redes sociales, la ex ministra afirmó que con esos dichos el gobernante está “asustando” a la sociedad.

