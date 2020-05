Sergio Massa contra Pichetto: "Lo tiene atormentado no estar en funciones"

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, dialogó con Luis Novaresio en “Animales Sueltos” sobre la situación general del país. Al igual que lo hecho por el titular del Poder Ejecutivo, Alberto Fernández, Massa apuntó contra quienes critican al Gobierno nacional porque supuestamente se “enamoraron” de la cuarentena. El diputado cargó contra el excandidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio, Miguel Ángel Pichetto.

Sobre el exsenador nacional

Sergio Massa se refirió a los dirigentes políticos y económicos que fogonean por el levantamiento del aislamiento social. “En algunos grupos hay una mirada poco solidaria, sin entender que lo hay en juego son vidas”, indicó el presidente de la Cámara baja. “No tienen cara y nombres, pero está el deseo de volver a la actividad sin protocolos sanitarios”, continuó Sergio Massa en diálogo televisivo.

En este sentido, aseveró que “algunos que extrañan su presencia en los canales de televisión, o que sus tuits no tienen tanta relevancia”. En esta punto, señaló a Pichetto. “Es muy inteligente como para subestimar la vida de las personas”, manifestó Sergio Massa. “A lo mejor lo tiene atormentado no estar en funciones, les aconsejo que sigan ejemplos de dirigentes que no están desesperados de salir en los medios”, indicó.

Sobre los cacerolazos

Sobre quién llamó a cacerolear, el diputado indicó que fueron “sectores marginales en la política que no encuentran agenda”. “No hay lugar para chiquero en Argentina“, indicó el presidente de Cámara de Diputado. Sergio Massa destacó el trabajo de “[Horacio] Rodríguez Larreta, Gerardo Morales y [Gustavo] Valdés, ya que proponen una agenda de oposición inteligente, o una visión totalmente diferente”.

Contra Mauricio Macri

“Mauricio Macri es el símbolo del fracaso”, dijo. “Tuvo las posibilidades, y perdió una enorme oportunidad”, aseguró Massa. “En 40 días de Pandemia, pasaron más ministros por el Congreso, que en todo el Gobierno de Macri”, continuó el presidente de la Cámara baja. En este punto, defendió la sesión virtual en el recinto. “Lo mejor que le podemos hacer a la democracia es regalarle mayor tecnología”, consideró. “Es una herramienta que viene para quedarse”, aseveró Sergio Massa al tiempo que manifestó que “es una apuesta que vale la pena”.

“Los jueces tuvieron su veranito”

“Vamos a seguir demostrando que hay jueces que hicieron su veranito”, sostuvo Massa en “Animales Sueltos”. “No pueden explicar que liberaron condenados, cuando la acordada hablaba de grupos vulnerables”, señaló el presidente de la Cámara de Diputados. “Por lo que sea, se van a tener que defender en juicio político, van a explicar por qué mandaron a la casa a violadores, asesinos y narcos”, sentenció. “A pesar de algunas críticas, el rol del Poder Legislativo es revisar el comportamiento del Poder Judicial”, cerró.

Con información de www.elintransigente.com