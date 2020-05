El Presidente sigue buscando objetivos de pelea en vez de preocuparse por lo nuestro

Alberto Fernández habló este martes por la tarde con Oscar González Oro, radio Rivadavia. El presidente indicó que los problemas económicos por la crisis se están dando en todo el mundo y que Argentina va por el camino correcto.

"Lo que tenemos que resolver son los problemas de hoy. Tuvimos durante cuatro años una gobernadora que decía que no iba a abrir un hospital más en la provincia de Buenos Aires", comenzó diciendo Alberto. Y agregó: "Lo informático es sólo una parte del deterioro que sufrió el Estado en los últimos años. Este fue un problema que tuvimos y es un problema con el que luchamos".

Sobre el Ingreso Familiar de Emergencia, opinó: "Nosotros dispusimos el IFE para todas las personas que no perciben nada. Es muy dificultoso identificar a esa gente porque no está registrada en ningún lado. Hay una millonada de personas que está fuera del sistema. Dectectarlos cuesta mucho. Hay mucha gente indocumentada también".

"Yo creo que una de las cosas que nunca pensé que iba a encontrar es el nivel de informalidad que tiene la economía. Se ve potenciada, además, por los que no quieren pagar impuestos", manifestó el mandatario argentino.

Con respecto a los países que no eligieron por un confinamiento estricto desde temprano: "Países que promovieron la libertad y que quisieron seguir con la apertura de la economía, como Estados Unidos, van a terminar con un índice altísimo de desocupación".

Alberto fue muy criticado por los empresarios hace unas semanas atrás, ya que se sentían maltratados por sus declaraciones y medidas. Esta vez, fue más cauto al hablar de ellos: "Yo no sería tan injusto con el empresariado. Hay de todo, muchos son generosos y colaboran. Creo que hay un empresariado que es muy generoso y está comprometido con esta situación. Y hay otro sector que especula".

Sobre la deuda, mantuvo lo siguiente: "Nosotros hicimos una oferta, es la que pudimos hacer. Si vemos que hay una contrapropuesta razonable, no tengo problemas en verla. Seguimos dialogando, pero por favor hagan una contraoferta".

"Yo valoro mucho lo que dijo la directora del FMI. Los que dicen que nosotros no queremos negociar, se equivocan. No queremos arreglar de una manera que no se pueda pagar", opinó Fernández ante las declaraciones de la titular del Fondo que dijo que “el gobierno quiere hacer lo correcto por su propia gente”.

Por último, Fernández aseguró que "por la pandemia de coronavirus habrá una caída de entre cinco y seis puntos en el PBI durante este año, pero que se podrá recuperar la actividad si se privilegia la producción en vez de la especulación".

[AHORA] @alferdez con Oscar González Oro en @rivadavia630: "Han cambiado muchas realidades del mundo. Los que salen a la calle porque pueden volver a trabajar, sepan que el mundo es otro". pic.twitter.com/Wly638WVVp — Radio Rivadavia (@Rivadavia630) May 12, 2020

