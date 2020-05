Jimena Barón sin filtro sobre el protagonista de Jesús: “Quiero pecar y bautizarme”

Como muchos en la cuarentena, Jimena Barón aprovechó este tiempo en su casa para mirar series de televisión. Con Momo en la casa de su padre, Daniel Osvaldo, la cantante disfruta de poder elegir qué ficciones ve en la tv.

Mediante historias de Instagram y con una copa de vino de por medio, Jimena Barón realizó un análisis sin filtro lleno de comentarios picantes sobre el protagonista de la novela de Telefe “Jesús”.

“Estoy con unos comentarios muy de pajera, muy de revista antigua”, comenzó en su reseña la actriz en la primera story que subió a la red social, donde enfocó una imagen del intérprete brasileño Dudu Azevedo.

Fue entonces que procedió a realizar apreciaciones pícaras y personales sobre la apariencia física del actor en la telenovela.

“Upa, ¿dónde bautizan, chicos? Quiero bautizarme”, expresó con humor Jimena Barón y manifestó su fascinación por la belleza y atractivo de los hombres que interpretan a los distintos personajes de la ficción.

“¿Qué clase de pesebre es ese? ¿What? Quisiera pecar. Chicos, ¿qué es este paraíso? ¡Mira los dientes de Jesús”, finalizó la artista en su comentario sobre la novela.

Este análisis fue realizado después de que la música manifestara su opinión sobre la decisión de Momo de pasar la cuarentena con su papá. Según el pequeño, prefería vivir con el jugador de fútbol por las comodidades que tenía en la casa.

Por esto, Jimena utilizó sus redes en formato historia, para mostrar la angustia que le generó la decisión de su hijo.

“No puedo competir con la casa de mi ex, por ende, mi hijo no quiere volver a mi casa porque no tengo pasto, ni mete gol, ni pool”, comentó Barón en la plataforma y agregó que iba a aprovechar este tiempo para mimarse y “tomar vino todas las noches”.