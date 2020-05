El enigmático mensaje de la China Suárez: “Que peligrosas las mujeres patriarcales y machistas”

Este lunes la China Suárez confirmó finalmente los rumores de embarazo que circulaban desde hace tiempo. Lo hizo en su cuenta de Instagram, donde publicó una foto recostada en su cama y sonriendo a cámara, dejando que se note su pancita.

Entre los múltiples comentarios que recibió, se destacó el de su novio Benjamín Vicuña, que dejó un emotivo comentario, con una dedicatoria especial para el bebé en camino: “Quiero creer que recordaremos tu embarazo en cuarentena como una anécdota tragicómica rodeada de amor y reflexión. Elijo creer en la VIDA. Te esperamos ansiosos, así como esperemos ver nacer un nuevo mundo”.

Sin embargo en las últimas horas la actriz que se destacó el año pasado en ATAV dejó un enigmático mensaje en su cuenta de Twitter, sin dar un claro destinatario. “Que peligrosas las mujeres PATRIARCALES y MACHISTAS. Más aún ocupando un lugar en los medios de comunicación. Las cosas que uno debe escuchar en el 2020 chicxs”, escribió junto a un GIF que expresaba su rechazo.

Si bien la China Suárez no especificó para quién iba dedicado su comentario, una opción es la de Mariana Brey, que aseguró que los actores esperaron hasta ahora para confirmar el embarazo ya que tendrían dudas sobre el futuro de la pareja.

“Ellos no están bien, se separaron y volvieron. Y yo no sé, porque habría que hacer cuentas y ser cuidadosos, si la vuelta de ellos no tiene que ver con esta hermosa noticia”, había dicho la periodista.