Diego Simeone habló sobre la posibilidad de dirigir a la Selección argentina: ¿quiere o no?

Diego Simeone es hoy el entrenador argentino con más prestigio a nivel internacional por el gran trabajo que viene realizando desde hace nueve años en Atlético Madrid. Su nombre es recurrente cuando se habla de posibles técnicos para el seleccionado argentino, aunque hoy Lionel Scaloni está firme en el cargo.

El Cholo le dio una entrevista a su excompañero Sergio Goycochea en el sitio 'AFA Play', y el Vasco no dejó pasar la oportunidad de preguntarle lo que mismo que cualquier futbolero argentino: ¿la Selección Argentina para cuándo?

"Es difícil explicarle a la gente la proyección de encontrar a un equipo que estaba con problemas como el Atlético de Madrid, y hoy extrapolarlo a un lugar cercano a los más poderosos del mundo. Porque cuando hablo de esto, el que está en Argentina dice: 'A mí qué me importa, yo quiero que vos dirijas a la Selección Argentina'. Pero bueno, todo va en su debido momento y en su debido espacio. No tengo dudas de que en algún momento, si las situaciones se encuentran, posiblemente pueda tener la oportunidad", respondió Simeone sobre la posibilidad de dirigir la Albiceleste, aunque aclaró: "A lo mejor cuando yo la quiera, la gente que esté no quiera".

"El sentimiento es algo personal, es algo que se siente y se transmite. Si lo sentís y lo transmitís, se ve; y si lo sentís y no lo transmitís, tristemente no se expresa de la manera como el otro te quiere ver. Porque en realidad vos estás respondiéndole a un pueblo que se siente reflejado con tu sentimiento y no con tu forma de jugar. Creo que en esa expresión es donde más me identifico. Vos representás a un pueblo que no se acerca a vos por tu forma de jugar, sí por tu forma de sentir", agregó Simeone.

El actual técnico del Atlético de Madrid también habló del trabajo que está haciendo Lionel Scaloni: "Ves dentro del campo que hay una búsqueda de seguir un sistema. Te puede gustar o no, pero sí hay una búsqueda".

Sobre la continua comparación de Messi y Maradona, señaló: "Messi es una máquina de hacer goles y Diego era el fútbol argentino representado en una una persona, sentimental y emocionalmente. A uno le toca ganar la final del Mundial y a otro le toca perderla, pero espero que en la que le queda le toque ganarla. Y ahí se va a hacer más difícil la situación de decir que Diego es mejor porque ganó el Mundial".