Santiago Cafiero respondió a las críticas por el manejo del presupuesto: "No son superpoderes"

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, le respondió a la oposición respecto a las críticas por el manejo del presupuesto. Aseguró que las medidas que se tomaron en medio de la pandemia de coronavirus ​”no son superpoderes”. Además, remarcó que “el 10 de diciembre asumimos el Gobierno en emergencia económica y social. No lo decimos nosotros”.

Mediante un DNU oficializado el domingo pasado, el Ejecutivo aumentó en 498 mil millones de pesos el gasto público. Además suspendió por este año el tope del 5% que establecía el artículo 37 de la ley de administración financiera para reasignar las partidas del presupuesto. Esto implica que Cafiero podrá manejar los recursos públicos sin control del Poder Legislativo.

Ante esta situación, desde la oposición marcaron su postura y pidieron que la medida sea derogada. En esta queja se enmarcaron desde Juntos por el Cambio, Consenso Federal y Unidad Federal. En este contexto, Santiago Cafiero aprovechó para increpar a la oposición. “Tres de cuatro años de caída en la actividad, más de un 300% de inflación acumulada. Endeudamiento más acelerado de la historia y más de un tercio de la población en la pobreza”, recordó haciendo referencia al Gobierno anterior.

“El 10 de diciembre asumimos el Gobierno en emergencia económica y social. No lo decimos nosotros. También lo dijo el Congreso, que votó la Ley de Emergencia Alimentaria y la de Solidaridad Social y Reactivación Productiva”, destacó. “El gobierno de Macri no sólo nos dejó una crisis de deuda, alta inflación y niveles crecientes de pobreza: nos dejó sin presupuesto. El Presupuesto 2020 enviado por el gobierno anterior no reflejaba la situación económica y social”, explicó Cafiero.

También publicó que “para que el país pudiera seguir funcionando tuvimos que prorrogar el Presupuesto del año 2019. En un contexto de alta inflación, esto suponía de manera inevitable una ampliación presupuestaria”. El funcionario también aprovechó para enumerar las medidas que implementaron en el marco de la pandemia de COVID-19. Así, recordó que pusieron en marcha el IFE de $10 mil, préstamos a tasa cero para monotributistas, bonos para Asignaciones, entre otros. “El costo fiscal del paquete de protección económica y social asciende, hasta el momento, a unos $380.000 millones”, detalló.

