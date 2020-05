Marianela Mirra impactó con su esbelta figura y apuntó a los que criticaron su cara

Durante la cuarentena, Marianela Mirra aprovechó a intensificar la actividad física y por eso, mostró de manera orgullosa su nueva y estilizada figura. Si bien recibió halagos, otros seguidores plantearon que se habría hecho algo en la cara. Por eso, ella respondió de manera letal.

La tucumana recordada por su paso en Gran Hermano, se encuentra lejos de los escándalos mediáticos. Sin embargo, no dudó en responder de manera fuerte y directa contra aquellas personas que criticaron su rostro.

En su cuenta de Instagram, Marianela Mirra publicó una impactante foto donde se la ve con leggins y un top luego de su entrenamiento. En las últimas semanas intensificó el entrenamiento y descató el resultado.

Sin embargo, ante los fuertes cuestionamientos la abogada se mostró molesta y expresó: “Si no te gusta no me mires”. Así, fiel a su carácter Marianela Mirra respondió a los haters pero también les dedicó un sentido mensaje a sus seguidores.

Si bien está apartada de los medios que la llevaron a mantener una gran popularidad, Marianela Mirra resaltó que es por decisión propia dado que no desea seguir las reglas “ni me vendo”.

Debido al permanente acompañamiento de sus seguidores, la joven destacó que “no me entra en el corazón tanto amor”. Aún así, Marianela Mirra se mostró refllexiba al considerar que su alejamiento de los medios no es una derrota, sino un triunfo dado que le hicieron daño y la vida continúa.