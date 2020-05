Con el dólar blue en $ 130, los autos 0 km ahora cuestan la mitad

Las concesionarias automotrices reabrrieron este jueves sus salones en Capital Federal, en medio de un veranito que les llegó de arriba, por la importante brecha entre el valor del dólar oficial con el cual venden los vehículos y el precio del dólar paralelo, que el miércoles superó los 130 pesos en la franja "blue".

La Argentina es el país que cobra más impuestos en todo el mundo a la venta de autos: según la Asociación de Fabricantes de Automotores (ADEFA), cuando el cliente paga un vehículo en la concesionaria, 54,8% de ese precio corresponde a impuestos. Aun en ese contexto, hoy es posible comprar un 0 km a la mitad de precio de lo que costaban, en dólares "blue", a comienzos de año.

Hoy, por menos de 5.000 dólares en mano, es posible comprar un Renault Kwid base (Zen), con un precio de lista de 599.000 pesos (US$ 4.600 "blue"). Un Volkswagen Gol o un Ford Ka, en sus versiones base, apenas superan los 6.000 dólares, si se tienen los billetes en mano. Pero en realidad, horas antes de la apertura de los salones, en las concesionarias estuvieron tomando reservas de los modelos más caros, los de alta gama.

Al otro extremo de la lista de precios, tal como señaló Clarín este fin de semana, es posible adquirir una pick un Ford F150 Raptor a menos de 50.000 dólares, un 20% más barata de lo que cuesta en Estados Unidos. Un Jeep Grand Cherokee, que en la Argentina arranca en 100.000 dólares a precio oficial, hoy se consigue por menos de US$ 50.000 "blue". Lo mismo ocurre con todos los autos de alta gama importados de Alemania, Francia, Italia, Japón, Corea del Sur, etc.

"La brecha, hoy, es enorme, y se está notando en las reservas", dijo Roberto Blasizza, gerente general de Auto Novo, concesionaria de Fiat. "Aun con las concesionarias cerradas, el sistema interno que registra las ventas de cero kilómetro viene marcando entre 480 y 520 operaciones por día desde fines de abril", agregó.

En base a ese ritmo de ventas, en la Asociación de Concesionarias de Automotores (ACARA) estimaban a comienzo de mes un piso de ventas de 11.000 unidades. Pero la disparada del "blue" puede que termine llevando aún más compradores, tanto aquellos que buscan renovar su vehículo como los que nuevamente buscan autos nuevos como una manera de comprar dólares más baratos.

"Hay muchas consultas tanto para los modelos más baratos como los de alta gama. Las dos puntas de precios son las que más se están moviendo", dijo Diego Nadur, del grupo San Jorge, que vende Chevrolet, que la semana pasada había abierto su sucursal en la ciudad de Tandil y este jueves reabre su local principal, en el barrio de Boedo. Las aperturas de los demás locales, dijo Nadur, serán muy de a poco. "Tenemos seis talleres y sólo dos están abiertos. Muchos de nuestros operarios todavía no pueden obtener sus certificados para venir a trabajar".

La duración de este "veranito" cambiario, con una brecha de casi 100% entre los dos extremos de la cotización del dólar, opera como un imán seguro para los compradores. ¿También para los vendedores? Al otro lado del mostrador, mueven la oferta apremiados por deudas altísimas con las terminales automotrices: se estima que el stock acumulado de unidades cero kilómetro ronda las 100.000 unidades. El mes pasado fueron patentadas 5.000 y este mes, aún con esta situación inédita, nadie espera que se superen las 15.000. A ese ritmo, harían falta varios meses sólo para desagotar la cantidad de unidades acumulada en los depósitos de concesionarias, fabricantes e importadores.

Pero aun así, los vendedores tampoco se quieren descapitalizar. "Hay muchos inversores que están buscando oportunidades, y no sólo en los cero kilómetro. También están los compradores de importados que pasaron de buscar un modelo 2015 a otro de 2018, con la misma cantidad de dólares", apuntó Ricardo Mastrángelo, vendedor de autos de alta gama. "Pero a la vez eso va a generar dificultades para la reposición: hay agencias que tomaron en enero modelos con una cotización equivalente a 48.000 dólares y hoy no podrían venderlos por arriba de US$ 26.000".

Martín Valenzuela, director comercial del grupo D'arc, concesionaria de Peugeot, Citroën y DS, dijo que la diferencia en este momento concreto va a ser entre las concesionarias que tienen los modelos disponibles y aquellas que tienen que esperar a que les lleguen desde la fábrica. "Nosotros vendemos autos reales, tenemos stock propio. Otros van a salir a vender autos que después no existen".

En una de las principales concesionarias Toyota de la provincia de Buenos Aires les están anticipando a sus clientes que habrá varios meses de demora hasta que puedan tener su vehículo en el garage. "Es medio contradictorio, pero la verdad es que durante los últimos meses de 2019 nos estuvimos rompiendo los cuernos entre fábricas y concesionarias para sacarnos de encima stocks muy pesados de vender. Y ahora, apenas unos meses más tarde, es al revés: están faltando unidades, ya que la fábrica de Zárate recién ahora está comenzando, a un ritmo lento, y en Brasil la producción de los Etios, Yaris y Corolla recién comenzará en junio".

En algunas concesionarias, de manera discreta, incluso aceptan los billetes estadounidenses como parte de pago, aunque con una cotización algo menor. La unidad de medida en estos casos es el denominado "dólar Bolsa": se trata de una operación según la cual se pueden comprar bonos con dólares en efectivo y, a los cinco días en cartera, venderlos a una cotización similar al dólar "blue", aunque siempre un poco por abajo. El miércoles, por ejemplo, el "dólar bolsa" cerró en 122 pesos.

