Piden la interpelación de Félix Crous, titular de la Oficina Anticorrupción, por las causas de los Kirchner

La llamativa decisión de la Oficina Anticorrupción de dejar de ser querellante en dos causas de corrupción en las que está procesada la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner​ y sus hijos, el diputado Máximo Kirchner y Florencia Kirchner, desató –además de las críticas de gran parte del arco opositor– un pedido de interpelación para su titular, Félix Crous.

El bloque de diputados de la Coalición Cívica presentaron este jueves por la tarde el pedido formal para que Crous se presente ante la Cámara Baja y dé explicaciones sobre la decisión de la OA.

El escrito, al que tuvo acceso Clarín, fue elaborado por Paula Oliveto y Juan Manuel López (estrechos colaboradores de Elisa Carrió), quienes señalan que la decisión de la oficina cuyo objetivo es luchar contra la corrupción son de “gravedad” por lo que solicitan citar al jefe de la OA para “que exprese los motivos que llevaron al organismo a su cargo a adoptar semejante decisión, cuyo impacto institucional será enorme”.

“A nuestro entender, más allá de los escuetos e incongruentes argumentos expresados por el señor Crous en las presentaciones efectuadas ante el tribunal oral federal —de las que tuvimos conocimiento a través de los medios de comunicación—, resulta evidente que estamos frente a un plan, orquestado por el presidente Alberto Fernández, tendiente a garantizar la impunidad de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y de los funcionarios y empresarios que formaron parte del entramado de corrupción que atravesó a su gobierno”, denunciaron.

Tal como informó Clarín, la Oficina Anticorrupción resolvió el lunes 11 de mayo dejar de ser querellante en dos de los más relevantes juicios orales por expedientes de corrupción K: “Hotesur” y “Los Sauces”.

A través de dos notas firmadas por Crous (un ex fiscal K que supo ser extra en las cámaras ocultas de Tinelli), la OA adujo que las causas ya están elevadas a juicio oral; que el impulso de la acción penal se encuentra garantizado por la Unidad de Información Financiera (UIF), órgano rector en materia de lavado de dinero; y que su dependencia no contaba con suficiente personal jerárquico para intervenir en ambos expedientes.

“La decisión adoptada por el titular de la Oficina Anticorrupción —que, insistimos, forma parte de un lineamiento general de este gobierno, por lo que, tal como ya expresó Crous, se repetirá en otras causas más— va a generar que aquellos casos en los que se investigan delitos de trascendencia pública, crimen organizado y en aquellos que hayan intervenido funcionarios públicos, dejen de avanzar y, con el paso del tiempo, queden impunes los acusados”, cuestionó la Coalición Cívica-ARI.

Los parlamentario que integran el bloque de Juntos por el Cambio señalaron que será así porque “si bien el fiscal tiene la obligación de investigar —y, si así lo considera, acusar— muchas veces, lamentablemente, no lo hace”. Y agregaron que “en efecto, muchísimas causas no hubieran avanzado si no hubiera sido gracias al rol que cumplió el Estado mediante las querellas efectuadas, evitando que las causas se ‘caigan’”, explicaron.

“Previendo que esto podía pasar, a principio de año la exdiputada Elisa Carrió presentó un pedido de informes solicitándole al Poder Ejecutivo que informe el detalle de todas las causas penales en las que sean querellantes la Administración Pública central, las entidades del sector público y las Empresas del Estado (que abarcan a las empresas del Estado, las sociedades del Estado, las sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, las sociedades de economía mixta y todas aquellas otras organizaciones empresariales donde el Estado nacional tenga participación mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones societarias) a fin de que este Congreso y la ciudadanía en su conjunto pueda tomar conocimiento de ellas”, detallan en su presentación.

Acto seguido, vincularon esta acción del titular de la Oficina Anticorrupción junto con otras decisiones llevadas a cabo por el gobierno de Alberto Fernández en materia judicial y de lucha contra los ilícitos de orden público y dijeron que su principal objetivo es la impunidad.

“Buscan garantizar la impunidad de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner y de los empresarios acusados de haber cometido hechos de corrupción que formaron parte de ellos; y, así, evitar que el Estado argentino pueda recuperar el dinero proveniente de dichos hechos de corrupción que afectaron a nuestro país durante tantos años y saquearon el erario público”, denunciaron.

¿Puede interpelarse al jefe de la OA? Al poco tiempo de asumir, Alberto Fernández convirtió a la Oficina Anticorrupción organismo "organismo desconcentrado" del Poder Ejecutivo. Según el decreto que se publicó el 21 de diciembre pasado, tiene "rango y jerarquía equivalente a Ministro” y depende funcionalmente de la Presidencia". Por esa razón, tanto López como Oliveto, ven factible la citación de Crous a Diputados.

“Hasta el momento la comisión de Justicia no se reunión nunca, pero alcanzaría con que Félix Crous pueda sumarse a un Zoom para responder este amable pedido de explicaciones”, dijo el diputado López a Clarín. Justicia en Diputados es presidida por Rodolfo Tailhade.

