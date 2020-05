Calvo quiere crear la empresa provincial de Telecomunicaciones

En el Senado ingresó un proyecto de ley para crear la Empresa Provincial de Telecomunicaciones Sapem (Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria) con el objetivo de llevar conectividad a toda la provincia de Santa Fe.

Si bien el objetivo está en línea con lo planteado por el gobernador, Omar Perotti, durante la apertura de sesiones ordinarias de la Legislatura provincial el 1 de mayo pasado, el autor de la iniciativa dijo que se trata de un aporte que puede ser mejorado.

"Creemos que este proyecto tiende a pensar en la necesidad de la conectividad y con esto la provincia tiene la soberanía de poder definir a qué lugares va a llegar y tener la potestad de brindar este servicio hasta con un costo inferior que el que le paga a un privado por darle conectividad a una escuela", manifestó el senador por Rosario, Marcelo Lewandowsky autor de la iniciativa que fue acompañada por sus pares Armando Traferri, presidente del bloque del PJ, y Alcides Calvo, senador por Castellanos.

El legislador sostiene que "las cuestiones de conectividad pasan a ser tan fundamentales como obras estratégicas o cuestiones de logística y transporte" y remarcó que lo que se busca es aprovechar la red de fibra óptica de Arsat. "Con la utilización de esa tecnología podemos atender las demandas públicas como el servicio de internet. Pero con esa tecnología se puede brindar además, telefonía, televisión, servicios de cámaras de seguridad, entre otros servicios", explicó.

En la actualidad, Santa Fe está atravesada de sur a norte por la red troncal de fibra óptica de Arsat con un total 95 bocas, aunque sólo 39 están operativas. Por eso, hoy 13 de los 19 departamentos están conectados a esa red y uno de los objetivos de la iniciativa sería hacer un aprovechamiento al máximo de esa red base que brinda la empresa nacional.

"La principal finalidad es atender las demandas públicas, desde la escuela más chica perdida en el campo hasta la que están en las grandes ciudades. Las opciones son múltiples, una vez que se tiene la conectividad se utiliza para lo que se quiera", indicó.



El senador justicialista por Rosario, Marcelo Lewandowski, autor de la iniciativa que busca llevar conectividad a toda la provincia de Santa Fe.

Consultado sobre si la firma con mayoría accionaria estatal podría brindar telefonía móvil, Lewandowsky dijo que sí, aunque aclaró que el objetivo "no será competir con los grandes monstruos" del mercado. En ese sentido, el autor del proyecto dijo que la intención también es que las cooperativas telefónicas se sumen a la iniciativa para llevar conectividad a sus vecinos y a todos los organismos públicos de las pequeñas localidades que hoy no tienen servicio o tienen una conectividad muy limitada.

"La empresa va a ser un actor más del mercado. La prioridad que planteo en el proyecto es llegar con la conectividad a todos los lugares donde hoy no hay. El gobernador dijo que sólo el 30% de las escuelas están conectadas. Si quiero tener calidad en la educación, la prioridad es esta", argumentó.

"Si la empresa va avanzando –continuó– y se va acomodando con otras cosas en el mercado habrá que ver. Hay que estudiar otros casos en el país para ver qué se puede hacer. San Luis lo tiene desde 2003, pero también lo tiene Jujuy, Corrientes y La Pampa lo está por aprobar. Hay un desaprovechamiento de la red que Nación pone al servicio, a través de Arsat, donde las provincias deberían ser las que tomen esa herramienta para llevar la conectividad hasta los puntos que quiera. Después será una virtud de la empresa hasta dónde quiera llegar".

El autor del proyecto reconoció que lo más caro para llevar adelante esta iniciativa es tener las torres para después poner las antenas. Aunque hay muchos lugares donde ya hay torres colocadas y sólo habría que colocar la antena de enlace. Seguramente eso será materia de negociación con los actores privados que ya cuentan con alguna estructura.

Pero para solventar esos costos, Lewandowsky asegura que para este tipo de empresas hay previstos subsidios y créditos internacionales que están destinados a ampliar la conectividad, sobre todo si la finalidad es llegar a las escuelas.

Además, aclaró que no se está pensando en una empresa con grandes estructuras y que los "salarios previstos son muy acotados" y que habrá un seguimiento para el control de parte de la Cámara de Diputados y de Senadores.

Por último dijo que el presidente del directorio, que tendrá seis integrantes, no podrá ganar más que un subsecretario provincial y el resto del directorio no podrá cobrar más que un director provincial que hoy no se debe estar llevando un sueldo de más de 80.000 pesos de bolsillo.

Los servicios que podrá prestar

• Infraestructura de redes: Cableado estructurado. Troncales y redes de fibra óptica. Soluciones integradas de Telecomunicaciones.• Servicios en la nube: Housing. Central Telefónica Virtual. Escritorio Virtual. Web Hosting. Mail Corporativo MS Exchange. Servidores Virtuales. Servidores Dedicados.

• Internet: Accesos dedicados para ISP's y Corporativas. Acceso a Internet con FTTH, ADSL e inalámbrico. Accesos de alta performance asimétricos con IP fija; acceso simétricos con tasas de datos garantizada.

• Comunicación de voz: Telefonía Digital. Tramas E1 con numeración. Líneas IP con numeración. Terminación de llamadas a otros prestadores. Telefonía Móvil Pre y Pospaga. Centrales Telefónicas IP.

• Transmición de datos: Enlaces punto a punto y multipunto. Cobre, fibra óptica e inalámbrico Locales y Regionales. Conectividad a redes nacionales.

La empresa tendrá la siguiente composición:

• 51% por acciones clase "A", cuya titularidad corresponde en forma exclusiva al Estado Provincial;

• 15% por acciones clase "B", que serán ofrecidas a todas las municipalidades y comunas de la Provincia en condiciones igualitarias;

• 15 % por acciones clase "C" que serán ofrecidas a las Cooperativas del sector;

• 15% serán ofrecidas a empresas privadas de la Provincia como acciones clase "D".

• 4% por acciones clases "E" que serán ofrecida a Sindicatos de trabajadores vinculados con la actividad.

Fuente: Uno Santa Fe