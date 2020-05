La Ciudad de Buenos Aires superó en contagios a la provincia

A 10 semanas del primer caso de coronavirus detectado en la Ciudad de Buenos Aires -y primero del país-, el distrito porteño tiene un total de casos -2.618-, por encima del de la Provincia de Buenos Aires -2.411-, aún cuando la población de CABA es apenas el 18% de la de provincia. La cifra de contagios de residente en territorio porteño representa así el 37% del total de infectados en Argentina, mientras que la de habitantes la Provincia equivale al 34% y concentra en los últimos días las principales alarmas del Gobierno nacional y porteño.

Así, mientras que en el territorio bonaerense hay casi 14 infectados confirmados cada 100.0000 habitantes, en CABA se contagiaron 85. La cifra es cinco veces más. A este indicador se lo define como tasa de incidencia, que a nivel nacional es de 16 casos por cada 100.000 habitantes. El AMBA concentra el 71% de los casos confirmados. “El país está dividido en dos: por un lado Ciudad y Gran Buenos Aires, y por el otro, el resto. Son dos realidades epidemiológicas distintas", observa el médico infectólogo Eduardo López y uno de los expertos que asesora a Alberto Fernández.



Sin embargo, los epidemiólogos sostienen que la tasa de incidencia no es la mejor variable, y que es más adecuado considerar la tasa de positividad. “Mide los casos positivos sobre el número de testeados, tiene más sentido que los confirmados sobre el total de la población ya que al ser un universo mucho mayor, te da número mucho más bajo”, explica Pedro Cahn, también especialista en infectología y hombre de consulta del Presidente.

En la Ciudad, la tasa de positividad asciende al 12%, el doble de la bonaerense que es del 6%. Este porcentaje surge de los 3.087 positivos sobre el total de 25.328 testeos realizados al 13 de mayo, según le informó a este medio el Ministerio de Salud porteño. A nivel nacional, ese valor es de casi el 9%. Significa que de cada 100 testeos que se hacen, solo 9 dan positivos.

En la provincia de Buenos Aires, en tanto, el total de testeos fue de 34.913 al 11 de mayo, según datos oficiales brindados por la cartera sanitaria bonaerense. Ese día, los casos positivos en el ámbito bonaerense sumaban 2.156. Con estos números, la positividad del 6% de la provincia más poblada del país se ubica por debajo de la tasa nacional.



Si se analizan ambos indicadores, la situación en CABA es peor que la de la provincia de Buenos Aires. Y es más aguda aún si se considera que más de la tercera parte de los contagios porteños se produjo en barrios vulnerables. De acuerdo al último reporte del Ministerio de Salud de la Nación, en la Ciudad los casos positivos ya suman 2.618, de los cuales 891 se registraron en los barrios más vulnerables, lo que representa el 34% del total.

En cuanto a los fallecidos, mientras que la Provincia acumula 149 muertos, con un tasa de letalidad de 6%, en CABA se produjeron ya 116, lo que se traduce en una letalidad del 4%. Este indicador -de muertos sobre casos confirmados detectados- a nivel nacional es del 5%, mientras que a nivel mundial es de casi el 7%.

Política de testeos

Pero si la tasa de positividad depende del universo de población que se sometió al análisis de COVID-19, ¿debería testearse más? Esta parece ser la pregunta del millón y sobre la que no hay un criterio unánime. “Testear más no significa necesariamente testear mejor. Al final del día, lo que importa son los muertos”, sostiene Cahn, referente de la lucha contra el VIH/sida en Argentina, y una de las voces más escuchadas por Fernández entre la mesa de expertos que lo asesora.

Cahn menciona el caso de Chile. Este país tiene 37.040 contagios, con un tercio de la población argentina, y una tasa de testeo de 17.000 test por millón de habitantes. Los muertos en el vecino país ascienden a 368, lo que equivale a 19 muertos por millón de habitantes. Argentina tiene 7.134 infectados detectados, una tasa de testeo de 2.064 por millón de habitantes y un total de 353 fallecidos, lo que equivale a 8 muertos por millón de habitantes.



“La diferencia obedece a una política distinta de testeos de cada país. La de Argentina hoy es la adecuada. No voy a opinar de la Chile. Pero los datos muestran que se les muere más gente y tienen más población infectada. Y, tardíamente, tuvieron que implantar la cuarentena en Santiago de Chile”, advierte el fundador de la Fundación Huésped.

Contagios en las villas

El aumento de casos en la Ciudad se explica por los focos de contagios en los zonas vulnerables, especialmente el Barrio 31 (ex Villa 31) y el Barrio Padre Rodolfo Ricciardelli (ex Villa 1-11-14). En estos barrios, los fallecidos ascienden a 8 y la tasa de letalidad es del 1,16 %, según datos oficiales.



Según los últimos números del Gobierno porteño, los contagios totales en la villa de Retiro, desde el 21 de abril cuando se detectó el primer caso, ascienden a 628, sobre una población total estimada entre 45.000 y 60.000 habitantes. En la 1-11-14 ubicada en la zona sur del barrio Flores y en la que viven unos 40.000 vecinos, los contagiados detectados suman 226. Estos números representan el 30% del total de residentes en territorio porteño con COVID -9 confirmado.

“Si bien la Provincia de de Buenos Aires hay mucha pobreza, es más horizontal la distribución territorial. En cambio, en la Villa 31 las construcciones suelen ser de dos, tres y hasta cuatro pisos. La densidad poblacional es mucho más alta en CABA que en el conurbano. Eso explica, en parte que hay más casos en la Ciudad de Buenos Aires”, advierte Cahn.

A partir que se dispararon los casos en estos dos barrios, se puso en marcha hace una semana el operativo Detectar, por el cual -según precisaron en el gobierno porteño- en el Barrio 31 se visitaron hasta el lunes pasado 584 hogares, se evaluaron 1.721 personas, de las cuales se testaron el 20% (345 ). El 50% de ellas -un total 173 - dio positivo.

En la Villa 1-11-14, según datos al 11 de mayo, se visitaron 83 hogares, se evaluaron 70 personas, de las cuales se testearon 10, equivalentes al 14% de los contactados por una entrevista personal para ver si tenían síntomas. Los casos positivos detectados fueron 14, el 80% de los testados.

López advierte que “los personas detectadas hoy como positivos, se contagiaron hace 4 o 5 días, por lo cual estamos viendo una foto que no es la de hoy, y no sabemos a cuántos pudieron haber contagiado hasta el que dieron positivo en el test y pasaran a estar aislados”. Por eso, considera que sería importante saber la cantidad total de testeos en relación a la población del Barrio 31. “Hay que tener en cuenta, además, que hay una cantidad significativa que no presenta síntomas, o que no entran en la categoría de caso sospechoso y no son testeados”, agrega este infectólogo que integra la mesa de expertos.

Infobae consultó al Ministerio de Salud porteño la cantidad de test totales realizados en el Barrio 31 y en el Barrio 1-11-14. Desde la cartera conducida por Fernán Quirós no brindaron ese dato al cierre de esta nota y quedaron en darlo en el día de hoy.



Fuentes del gobierno porteño sí confirmaron que con el lanzamiento del operativo Detectar, se está haciendo “una búsqueda activa” de los casos sospechosos en estos dos barrios vulnerables. "Identificamos como contactos estrechos de confirmados de la Villa 31 donde está uno de los principales focos de la Ciudad, y donde tenemos geolocalizadas a los infectados ya detectados. Se va a buscar a esos contactos y se le pregunta si tiene síntomas. De esa evaluación, se testean los que presentan síntomas y entran en la categoría de caso sospechoso para hacerles el análisis conocido como PCR, de acuerdo al protocolo establecido por el Ministerio de Salud de la Nación”.

Justamente por el crecimiento de casos en los barrios vulnerables y los geriátricos, el miércoles pasado se amplió la definición de caso sospechoso a los fines de aumentar los testeos en esos sectores. Así se incluyó a los habitantes de barrios populares con dos o más síntomas (fiebre, dolor de garganta, tos, dificultad respiratoria o dificultad en olfato o gusto). Se definió como barrios populares aquellos donde más del 50% de sus habitantes no tiene título de propiedad y hay dificultad para el acceso a dos o más servicios.

“Mientras que fuera de la villa se espera a que el paciente venga con síntomas, cuando el virus ya está adentro de un barrio vulnerable, vas a buscar vos a los pacientes. Por eso ahora se está testeando a los sintomáticos. No tiene sentido testear a todos. En una población con alta circulación del virus, hoy te puede dar alguien negativo y mañana puede ser positivo. Habría que hacer muy seguido una cantidad de test, algo que es impracticable”, opina Cahn.

“Hay que tener una mirada estratégica y ver dónde se produce el aumento de casos en la Ciudad. Si vienen de focos sensibles como son los barrios populares, los geriátricos, centros de salud, las cárceles, los paradores para gente de la calle, es un cuadro de situación. En esos lugares hay circulación comunitaria pero más de conglomerado. Pero si más allá de esos focos, hay un crecimiento general de casos en la Ciudad, habría que preocuparse mucho más”, advierte este especialista en infectología, que suele ser citado por Alberto Fernández a la hora de explicar la necesidad de mantener la cuarentena en el AMBA.

¿Cómo se procesó la información?

Los datos a nivel nacional a nivel nacional son publicados por el Ministerio de Salud de la Nación, en el que se detallan los valores de contagios y muertes por jurisdicción. La Ciudad de Buenos Aires también reporta sus números en este informe, que se actualiza los martes y viernes de cada semana. La provincia de Buenos Aires sólo publica un boletín epidemiológico semanal, aunque no difunde detalles por distritos ni información sobre testeos.

La hoja de cálculo sobre la que se realizó este informe se puede consultar y descargar en este enlace. En cada pestaña inferior, incidencia y letalidad por provincias, CABA por comunas y progresión contagios por fecha para CABA y provincia de Buenos Aires.

Fuente: Infobae