“Le mandó mensajes a Jimena Barón”: Rodrigo Lussich mandó al frente a Del Potro

Tras la separación de Juan Martín Del Potro de Sofía “Jujuy” Jiménez, los rumores sobre los motivos de la ruptura no dejaron de circular. Todos apuntaban a una infidelidad (aunque sea virtual) del tenista, pero no había nada confirmado.

“La cuarentena nos pegó; no nos estábamos escuchando”, dijo la modelo, evitando echar culpas o responsabilidades. Pero los periodistas del espectáculo empezaron a investigar, y se comenzó a hablar del supuesto “contacto” de la Torre de Tandil con una ex.

Ese habría sido el detonante para que Sofía decidiera poner fina a la relación. La duda era, por supuesto, a cuál de las (tantas) ex habría contactado Del Potro, pero no había confirmación.

En Intrusos, Rodrigo Lussich lo mandó al frente, sin contemplaciones. “Se separó de Jujuy Jiménez. Ella estaba haciendo la cuarentena con él y se fue a hacer la cuarentena con la madre. Ojo, porque este es el heredero de Cabré. Cuando ataca parece que esa foca no perdona”, dijo el nuevo panelista,

Hasta allí, no revelaba nada que no supiéramos. Pero el chimentero traía un as en la manga, y no dudó en mostrarlo: “Lo cierto es que él, separado de vuelta, volvió a marcar el teléfono de una ex. Aburrido, en cuarentena, en WhatsApp, le mandó un mensajito a Jimena Barón. Y cuando él ataca, el Covid destruye. ¡Cuidado con este virus que será mortal!”, arriesgó Rodrigo.



Así, con una frase, deschavó a dos personas: dejó en evidencia no sólo a Del Potro, sino también a la “Cobra”, que también había dado a entender en su cuenta de Instagram que había hablado con un ex. Pero Jimena Barón tampoco puntualizó con cuál…Ahora, todo se supo.