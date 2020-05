Nicolás Trotta: "Hay que recuperar el plan Conectar Igualdad"

El ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, mantuvo un diálogo virtual con Intratables. Durante la transmisión del programa que conduce Fabián Doman, el funcionario del Frente de Todos se refirió a la continuidad de las clases. En medio de la pandemia de coronavirus, el Gobierno decidió suspender la asistencia a las escuelas e implementar un sistema virtual de clases. De esta forma, se evita la aglomeración de niños en escuelas y jardines.

En primer lugar, el ministro realizó un panorama sobre la educación y la crisis sanitaria que afecta a todo el planeta. Sobre este punto en particular expresó: “La educación es virtual en este momento. El país es profundamente desigual. No todos los hogares no tienen computadora o no tienen accesibilidad. A veces tienen conectividad, pero a través del celular, no es lo mismo que con banda ancha”.

Por otro lado, también comentó cómo se está trabajando desde el Ministerio para contener la escolaridad en todos los niveles educativos. “Hablamos de educación a distancia. Desde el Gobierno nacional se está produciendo 14 horas de TV por día, horas de radio”, precisó en la noche de América TV. En medio de la pandemia, los profesores trabajan de manera remota utilizando herramientas informáticas y métodos alternativos.

“Hay dos componentes centrales, el vínculo del estudiante y maestro a distancia y la ayuda educativa del adulto. Ningún estudiante aprende solo en el hogar. Este momento es excepcional, no buscado por nadie”, advirtió Nicolás Trotta. “La Argentina será más desigual después de la Pandemia. Se debe ir a buscar a los chicos que no vuelvan a la escuela después de la Pandemia”, agregó el ministro de Educación.

El regreso de Conectar Igualdad

Por último, el titular de Educación destacó el trabajo que se realiza para garantizar el acceso a internet, especialmente para los sectores más vulnerables del país. “El aula es claramente irremplazable. Avanzamos en la gratuidad de la navegabilidad de nuestro portal, de las provincias y de las universidades, lo gestionamos con el ENACOM, pero tiene límites con WhatsApp y Facebook”, sostuvo. Luego adelantó: “El plan Conectar Igualdad de CFK, se abandonó, hay que recuperarlo, estamos trabajando con el sector para sumar trabajo argentino”.

Con información de www.elintransigente.com